Страховая компания «СОГАЗ-Мед» рассказывает о том, как пройти МРТ и КТ по полису ОМС

МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография) являются безопасными и эффективными методами диагностики, которые позволяют оценить состояние здоровья организма, различных органов и систем в тех случаях, когда одних анализов недостаточно. МРТ чаще всего назначают при травмах, патологиях в органах малого таза, при заболеваниях пищеварительной и кровеносной систем человека, в том числе при инсультах. КТ же используется при диагностике органов брюшной полости и почек, костной и дыхательной систем организма. К примеру, с начала пандемии коронавируса значительно повысилась необходимость для проведения данных обследований, так как именно по их результатам оценивалось состояние легких человека, подвергшегося воздействию вируса и его тяжелого осложнения – пневмонии.

При помощи современных аппаратов врачи могут выявить патологию даже на самых ранних стадиях развития заболевания. Несмотря на свою высокую стоимость, данный вид исследования входит в бесплатный вид услуг по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) и не обязательно тратить большие деньги на проведение необходимой диагностики организма в коммерческих клиниках.

Страховые представители компании «СОГАЗ-Мед», ежедневно принимающие обращения граждан, выделили наиболее актуальные и часто встречающиеся вопросы о том, как пройти обследования МРТ и КТ и подготовили ответы на них.

Можно ли пройти КТ или МРТ бесплатно по полису ОМС? Что для этого нужно?

Да, застрахованные по обязательному медицинскому страхованию граждане имеют право на бесплатное проведение КТ и МРТ. Необходимое обследование должен назначить лечащий врач, руководствуясь стандартами оказания медицинской помощи. Если лечащий врач считает, что гражданину необходимо пройти обследование, в том числе КТ и МРТ, он должен выдать на него направление.

Врач выдал направление на обследование, но в поликлинике, к которой прикреплен гражданин, его провести невозможно по причине отсутствия необходимого оборудования. Как быть в таком случае?

В случае, если в поликлинике нет возможности провести какое-либо обследование, застрахованному обязаны выдать направление по форме 057-у в другое лечебное учреждение, работающее в системе обязательного медицинского страхования, где застрахованному бесплатно проведут обследование.

Могут ли граждане пройти МРТ по полису ОМС в коммерческой клинике?

Для прохождения МРТ в коммерческой клинике должно быть соблюдено два основных условия:

1.Клиника должна быть включена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2.Ваше лечебное учреждение должно выдать вам направление формы 057-у на обследование в коммерческую клинику.

В поликлинике выписали направление на МРТ. Должен ли гражданин самостоятельно искать клинику, в которой проведут обследование?

Нет, не должен. Направление по форме 057-у должно выдаваться в конкретную медицинскую организацию. Обязанность по организации прохождения обследования возлагается на лечебное учреждение, в котором пациент получает первичную медико-санитарную помощь.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Справка о компании:

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» – лидер системы ОМС. 44 млн человек, проживающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, являются нашими застрахованными. 25 лет успешной работы позволяют на высоком уровне контролировать качество медицинского обслуживания и восстанавливать нарушенные права граждан.

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