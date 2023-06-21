Движение по новой трассе через пойму откроют в 2024 году под Волгоградом

Дорога готова наполовину. Фото: АВО

До конца 2023 года движение транспорта пустят по чисти построенного 1 этапа 3-го пускового комплекса мостового перехода через Волгу. Полностью новую трассу через Волго-Ахтубинскую пойму откроют для автомобилистов только в 2024 году. Пока же первый этап части транспортного коридора Север-Юг в Среднеахтубинском районе готов на 52%. Об этом сообщил во время инспекции стратегического объекта 21 июня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Часть участков Третьего пускового комплекса будут введены в работу уже до конца 2023 года и будут участвовать в обеспечении транспортного движения. В следующем году в плановом порядке запустим движение по всему этому отрезку, - рассказал Андрей Бочаров.

С финансированием большой стройки проблем нет. Работы идут сразу на нескольких участках новой автомагистрали: на основном ходе и съездах уже укладывают асфальт, укрепляют обочины и откосы насыпи. Параллельно делают водоотводы, освещение, фундамент для шумозащитных экранов. Каждый день здесь работают 220 человек и масса техники.

Строят и мосты через ерики Осинки и Гнилой. Первый протяженностью почти 200 метров. Здесь работы уже вышли на финишную прямую: поставили сваи и опоры, забетонировали плиту проезжей части, делают гидроизоляцию, затем уложат асфальт. На 422-метровом мосту через ерик Гнилой надвигают пролеты.

Губернатор заметил, что надо бы и прилегающую территорию обустроить. Места заповедные, здесь любят отдыхать волгоградцы.

- Нужно более детально проработать вопросы её цивилизованного использования; создания хороших мест для досуга жителей; дополнительной расчистки ериков, озёр, прудов поймы, - отметил Бочаров.

Напомним, весь Третий пусковой, который соединит мосты через Волгу и Ахтубу, протяженностью 14 километров. Первый этап – это 4,5 километра дороги, два моста и развязка.