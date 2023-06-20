Лотосы, верблюды и другая экзотика: ускорен мобильный интернет на трассе «Элиста-Волгоград»

Фото: билайн

В частности, туристов привлекает этно-парк «Тенгр», расположенный на 20 км трассы от Элисты в сторону Волгограда, и другие природные и исторические достопримечательности. На участке от Элисты до поселка Кетченеры в апреле-мае можно любоваться цветением в степи диких тюльпанов, запечатлев на этом фоне верблюдов, которые обычно пасутся неподалеку у животноводческих стоянок. В июле-августе в Калмыкию едут, в том числе, чтобы увидеть цветущие лотосы в селе Джалыково Лаганского района.

«Поделиться своими видео с этими и другими достопримечательностями наши клиенты теперь могут в режиме онлайн, в том числе во время движения по трассе от столицы Калмыкии до Волгограда. Это стало возможным благодаря модернизации базовых станций в 8 поселках в Целинном, Кетченеровском, Сарпинском и Малодербетовском районах республики, которые расположены недалеко от автотрассы. Сигнал от этих базовых станций обеспечивает надежную связь, в том числе для автомобилистов. Мы расширили полосу частот для пропуска интернет-трафика, провели рефарминг в диапазоне 900 МГЦ. Скорость мобильного интернета на трассе Р-211 «Элиста-Волгоград» выросла и, по нашим данным, сейчас составляет в среднем 15 МБ/с. С каждым годом в республику приезжает все больше туристов из разных регионов России, и мы готовы предоставлять жителям и гостям Калмыкии качественную связь, в том числе благодаря использованию новых технологий», - прокомментировала директор Элистинского отделения билайн Делгира Пюрбеева.