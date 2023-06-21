В Волгограде убившему беременную пассажирку таксисту грозит пожизненный срок

Таксист убил пассажирку из-за золотых украшений. Фото: соцсети.

Пожизненный срок грозит 40-летнему таксисту Александру Журавко из Волгограда за жесткое убийство беременной пассажирки. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, материалы уголовного дела с утвердительным заключением 21 июня направили в суд.

Напомним, 36-летняя Ирина Богатырева бесследно пропала в октябре 2022 года в Тракторозаводском районе у дома №61 на улице Ополченской. В ту ночь женщина поздно вернулась домой от подруги, пыталась попасть в квартиру, где жила ее мама, но ей никто не открыл. Телефона с собой у волгоградки не было. В это время мимо проезжал «Хендай Акцент», в котором и находился обвиняемый. Журавко предложил Ирине подвезти ее, куда нужно.

- Во время движения мужчина заметил на задремавшей потерпевшей золотые украшения, после чего проследовал на безлюдный участок местности. Остановив автомобиль, он вытащил женщину из машины и несколько раз ударил ее в область головы, после чего задушил жертву при помощи капюшона от ее куртки, - уточнили в областной прокуратуре.

Журавко похитил золотые серьги, две цепочки, подвески, три кольца. Стоимость ювелирных изделий превысила сто тысяч рублей. Он спрятал золото в гараже. Несколько месяцев полицейские искали пропавшую Ирину. Лишь вычислив машину, в которую села погибшая в ту роковую ночь, сотрудники правоохранительных органов вышли на след преступника.

Несмотря на найденные улики, вину свою мужчина признал лишь частично.

- Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Волгоградский областной суд. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Санкции предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свобод, - уточнили в надзорном ведомстве.

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