В лобовой аварии погибает каждый шестой.
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Госавтоинспекция Волгоградской области проанализировала аварийность из-за выезда на встречную полосу на дорогах региона и составила список из 23 самых аварийных участков трасс. 15 из них расположены на федеральных автодорогах и 8 на дорогах регионального значения, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
- Лобовое столкновение характеризуется наибольшей тяжестью последствий - каждый шестой участник дорожно-транспортного происшествия получает смертельные травмы, - рассказали в ведомстве.
В последние три года летом количество лобовых аварий с пострадавшими на дорогах Волгоградской области растет. Много ДТП с транзитным транспортом – через регион с севера едут отдыхать на южные курорты, идут фуры.
Чаще всего причиной аварии с выездом на встречку становятся халатность и самонадеянность рискового водителя, который идет на обгон. Нередко ДТП случаются при ограниченной видимости или в местах, где такие маневры запрещены. Вторая причина, приводящая к трагедиям, - уставший водитель, который «витает в облаках» или попросту спит за рулем.
Список опасных участков дорог Волгоградской области, где чаще всего происходят ДТП с выездом на встречную полосу
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ
«Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление)
Новониколаевский район, 2 участка: 650-651 км и 659-662 км
Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР
Городищенский район, 2 участка: 33 км и 46-48 км
Калачевский район, 2 участка: 50 км и 73-74 км
Суровикинский район: 135-136 км
Чернышковский район: 166 км
Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон – Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к Элисте
Светлоярский район: 59-60 км
Сызрань - Саратов - Волгоград
Камышинский район, 3 участка: 494-495 км, 507-508 км, 512-513 км
Дубовский район, 3 участка: 611-612 км, 630 км, 643 км
АВТОДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Алексеевский район, а/д с. Самойловка-ст. Шумилинская, 169-171 км
Трасса «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от Западного обхода Волгограда, 4 участка: Волгоград, Красноармейский р-н, 6-7 км; Светлоярский район, 32 км; Котельниковский район, 149-150 км и 171-173 км
Среднеахтубинский район, трасса Волгоград – Астрахань из Волжского, 41 км
Жирновский район, трасса Калининск – Жирновск – Котово – Камышин, 44 км
Новониколаевский район, трасса Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино, 14-15 км