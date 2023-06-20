В лобовой аварии погибает каждый шестой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Госавтоинспекция Волгоградской области проанализировала аварийность из-за выезда на встречную полосу на дорогах региона и составила список из 23 самых аварийных участков трасс. 15 из них расположены на федеральных автодорогах и 8 на дорогах регионального значения, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

- Лобовое столкновение характеризуется наибольшей тяжестью последствий - каждый шестой участник дорожно-транспортного происшествия получает смертельные травмы, - рассказали в ведомстве.

В последние три года летом количество лобовых аварий с пострадавшими на дорогах Волгоградской области растет. Много ДТП с транзитным транспортом – через регион с севера едут отдыхать на южные курорты, идут фуры.

Чаще всего причиной аварии с выездом на встречку становятся халатность и самонадеянность рискового водителя, который идет на обгон. Нередко ДТП случаются при ограниченной видимости или в местах, где такие маневры запрещены. Вторая причина, приводящая к трагедиям, - уставший водитель, который «витает в облаках» или попросту спит за рулем.

Список опасных участков дорог Волгоградской области, где чаще всего происходят ДТП с выездом на встречную полосу

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАССЫ

«Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград – Астрахань (основное направление)

Новониколаевский район, 2 участка: 650-651 км и 659-662 км

Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с ЛНР

Городищенский район, 2 участка: 33 км и 46-48 км

Калачевский район, 2 участка: 50 км и 73-74 км

Суровикинский район: 135-136 км

Чернышковский район: 166 км

Р-22 Каспий автомобильная дорога М-4 Дон – Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к Элисте

Светлоярский район: 59-60 км

Сызрань - Саратов - Волгоград

Камышинский район, 3 участка: 494-495 км, 507-508 км, 512-513 км

Дубовский район, 3 участка: 611-612 км, 630 км, 643 км

АВТОДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Алексеевский район, а/д с. Самойловка-ст. Шумилинская, 169-171 км

Трасса «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники - Сальск» от Западного обхода Волгограда, 4 участка: Волгоград, Красноармейский р-н, 6-7 км; Светлоярский район, 32 км; Котельниковский район, 149-150 км и 171-173 км

Среднеахтубинский район, трасса Волгоград – Астрахань из Волжского, 41 км

Жирновский район, трасса Калининск – Жирновск – Котово – Камышин, 44 км

Новониколаевский район, трасса Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино, 14-15 км