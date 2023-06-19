ЕвроХим-ВолгаКалий» - лидер социальных изменений: благодаря реализации социальных программ ЕвроХим-ВолгаКалия на благоустройство Котельниково за полтора года привлечено порядка 140 млн. рублей

Фото: Ирина СИМОНОВА

С 2019 года предприятие развивает масштабный социально-культурный проект «Котельниково – земля героев», главная задача которого - строить современную инфраструктуру и развивать потенциал города Котельниково на основе уникальных исторических и культурных особенностей территории с сохранением вековых ценностей степного края.

За это время при содействии ЕвроХим-ВолгаКалия была проведена очень большая работа.

Только в 2022 году предприятие привлекло в город 85 миллионов рублей федеральных средств на создание современного парка. Заявка, разработанная компанией в рамках проекта «Котельниково – земля героев», победила во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах в 2022 году». Благодаря этой победе в Котельниково появится одно из самых современных и благоустроенных общественных пространств региона. Затраты компании на создание заявки составили 12 млн. рублей. Сейчас начались работы по строительству первой очереди парка.

В 2023 году подана заявка на вторую очередь парка «Аксайская Дубрава». Затраты ЕвроХим-ВолгаКалия на разработку заявки составили 4 млн. рублей.

Еще одним достижением в реализации проекта «Котельниково – земля героев» стало присвоение городу Котельниково почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести». Еще в 2020 году инициативная группа сотрудников компании выдвинула предложение о присвоении городу почетного звания. Активисты провели среди населения сбор подписей в поддержку своего начинания. В результате Котельниково получит 30 млн. рублей из областного бюджета на благоустройство городской территории и установку памятного знака.

ЕвроХим-ВолгаКалий вносит большой вклад и в развитие сферы образования как на муниципальном, так и на региональном уровнях.

В прошлом году при финансовом участии предприятия состоялось открытие новой профильной специальности горного дела на базе Волжского политехнического техникума. На оснащение профильных кабинетов компания направила 2,6 млн. рублей. В городе Котельниково проведена модернизация школьного объекта (столовая) СОШ № 2 г. Котельниково. На эти цели предприятие направило еще 2,1 млн. рублей.

Компания позаботилась и о развитии дополнительного детского образования. Просторные офисные помещения ЕвроХим-ВолгаКалия в самом центре города переданы в безвозмездное пользование администрации Котельниковского района для размещения Центра научного детского творчества в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Таким образом, за 2022-2023 годы общий объем средств, направленный на развитие инфраструктуры Котельниково благодаря реализации социальных программ предприятия, составил порядка 140 млн. рублей. ЕвроХим-ВолгаКалий в полной мере осознает ответственность, налагаемую статусом градообразующего предприятия, и ведет последовательную работу по созданию нового уровня жизни и благополучия жителей региона присутствия.