4 района Волгограда останутся без электричества 19 июня

Жителям 4 районов Волгограда следует запастись терпением Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 19 июня, жители сразу четырех районов Волгограда останутся без света на некоторое время. Временные неудобства будут испытывать волгоградцы, проживающие в Дзержинском, Советском, Кировском и Тракторозаводском районах, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на открытые данные Россети-Юг.

Больше всего повезло жителям Дзержинского района Волгограда. Электричество здесь отключат в домах №№ 102/32а, 102/43а, 102/1-102/24 по проспекту имени Маршала Жукова с 9.00 и до 16.00.

В Кировском районе свет отключат с 09:00 до 17:00, на это время без электроснабжения останутся волгоградцы, проживающие по следующим адресам:

- ул. Одоевского №№70, 72;

- ул. Подольская №2;

- ул. 64-й Армии №№83, 85, 87;

- ул. Алычевая №№26-44;

- ул. Лимоновая №№19-35а;

- ул. Апельсиновая №№4, 5;

- ул. Анисовая №№1-23, 2-24;

ул. Тутовая №№1-23, 6-28;

ул. Катальповая №№3-24.

Также с 9.00 до 17.00 без электричества останутся жители Советского района, проживающие по адресам:

- ул. Абхазская №68, 77, 79, 70, 72;

- ул. Днепростроевская №№1-21, 23, 25а, 25-34а;

- ул. Бульварная №28;

- ул. Капитана Новикова №№1-5а, 9, 13-17.

Больше всего не повезет волгоградцам, проживающим в самом северном районе города-героя. С 09.00 до 17.00 отключат свет жителям домов №№25 и 27 по улице Дзержинского, и №4 на улице Жолудева.

А с 09.00 до 16.00 будут оставлены без электроснабжения волгоградцы, проживающие по адресам:

- ул. Дежнева №№1, 3, 5а-21а;

- ул. Дундича №№1-25, 60а, 60б, 62а, 29, 118-160, 209, 211, 31-81, 45а, 45б, 162-224, 190а;

- ул. Мечникова №№1-27, 13/1, 13/2, 2-26;

- ул. Антонова №№1-19, 2-20, 21, 22;

- ул. Привокзальная №№ 1а-22а, 24а;

- пер. Технологический №№1-21, 2-20, 22, 23;

- ул. Чекистов №№7-73, 17а, 47а, 75-169, 62ж, 64а, 2-62, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г, 64-134, 120а, 171-223, 223-233;

- ул. Левитана №№3-74, 76-205, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, 143-205, 205а, 172-234, 234а, 302, 288, 294, 259, 259а, 251, 541, 242, 244, 322;

- ул. Александрова 1-54б, 56-82, 84--250;

-ул. Валуйская №№11-61, 93-101, 65-83, 111;

- ул. Костычева №№2-64, 1-63, 162-204, 163-204, 193а, 65-95, 66-96, 98-140, 97-139, 139-157, 140-158;

- ул. Платиновая №№7, 9, 2, 15, 23, 10, 14, 18, 29;

- ул. Североосетинская №№1, 3, 4, 6, 8;

- ул. Алюминиевая №№21, 35, 45, 36, 40, 63;

- ул. Березовая №№26, 14-24, 15-25, 28-40, 31-39, 6-14;

- ул. Сборочная №№2-52;

- ул. Талалихина №№1-47, 1б, 2-32;

- ул. Берилловая №4а;

- ул. Титановая №№25, 5, 11а, 52;

- ул. Нефритовая №№8, 10;

- пер. Алюминиевый №13;

- пер. Берилловый №№1, 4;

- ул. Кабардино-Балкарская №4;

- ул. Никелевая №53;

- пер. Медный №18;

- ул. Медная №63;

- ул. Стальная №34;

- пер. Стальной №59;

- пер. Платиновый №№13, 15;

- ул. Нефритовая №35;

-ул. Золотая №№13, 15, 36;

- ул. Кобальтовая №9.