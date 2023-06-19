Администрацию Волгограда через суд обязали содержать агрессивных псов в горпитомнике

Сейчас горпитомник выпускает собак после стерилизации на улицы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

19 июня Центральный районный суд Волгограда обязал администрацию города-героя не выпускать агрессивных бездомных собак на улицы, а создать условия для их пожизненного содержания. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной прокуратуры, в надзорное ведомство в последнее время сыпались жалобы горожан на псов, которые сбиваются в стаи и нападают на людей. Только в прошлом году животные покусали 2904 человека, в том числе 698 детей.

Прокуратура провела проверку работы мэрии в этом направлении и МБУ «Северное». Горпитомник, напомним, занимается отловом, стерилизацией и выпуском животных в прежние места обитания. Содержание агрессивных собак не предусмотрено.

- Ввиду отсутствия у МБУ «Северное» материальной базы и финансовых ресурсов для содержания собак, которые проявляют немотивированную агрессию по отношению к людям, все указанные животные после прохождения необходимых медицинских манипуляций возвращаются в среду обитания, поскольку их содержание муниципальным заданием не предусмотрено, - уточнили в прокуратуре.

Этот факт нарушает федеральный закон ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», а также региональный закон о деятельности властей в вопросе регулирования числа животных и защиты населения о нападения.

- Прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц предъявлено в суд исковое заявление к администрации и МБУ «Северное» о возложении обязанности по финансированию и созданию условий для содержания на территории города безнадзорных животных, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания в связи с проявлением агрессии, - прокомментировали в прокуратуре региона.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. в течение полугода мэрия обязана найти и выделить средства на содержание агрессивных собак без возможности выпуска в прежнюю среду обитания.

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