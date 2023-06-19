«Новые люди» выступили против платных парковок в Волгограде

В Волгограде провели 15 одиночных пикетов в центре. Фото: Новые люди

В Волгограде в ближайшем будущем планируют ввести платные парковки на улицах. Администрация города объясняет это решение необходимостью разгрузить дороги в центре. Контролировать платные парковки будет сама мэрия. Ни размер платы, ни конкретные места, где планируют оборудовать платные парковки, ещё не называли. Пока этот проект обсуждают в городской Думе. В областной Думе тоже рассмотрят законопроект, который определит, в какое время придется платить и кто будет освобожден от платы за парковку.

Предложение ввести платные парковки вызвало неоднозначную реакцию как у жителей, так и у представителей политических сил региона. Сторонники партии «Новые люди» провели 15 одиночных пикетов в центре города, во время которых выступили против платных парковок. Они пообщались с волгоградцами в центре города: на Аллее Героев, на улице Комсомольской и возле Ворошиловского торгового центра. Это те места, где куда чаще всего приезжают жители отдалённых районов. Не исключено, что именно здесь введут платные парковки.

Волгоградцы не поддержали нововведение. Фото: Новые люди

«Общение с волгоградцами показало: люди прекрасно понимают, что платные парковки не решат никаких проблем. Наоборот, они их создадут. Например, жителям дворов в центре придётся за свой счёт устанавливать шлагбаумы и ежемесячно обслуживать их. В итоге к таким домам труднее будет подъехать машинам скорой помощи и пожарным. Кроме того, стоимость строительства и содержания платных парковок настолько велика, что эти расходы не будут покрыты доходами от оплат автомобилистов. Соответственно, властям придется брать дополнительные средства, чтобы оплачивать работу подрядчиков. Это создаст дополнительную нагрузку на бюджет», — отмечает председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Волгоградской области Лаврентий Жебелев.

Он добавил, что в центре города и без того нет больших проблем с транспортом, пробки образуются в часы пик. Платные парковки от них не избавят.

Пикеты «Новых людей» и общение с волгоградцами показали, что сами жители города выступают против платных парковок. Чтобы не допустить их появления, «Новые люди» планируют запустить петицию, с помощью которой каждый сможет выразить своё отношение к нововведению.