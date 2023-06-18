Волгоградцам рассказали о вреде алкогольных напитков в жару

По мнению врача, во время жары от спиртного лучше отказаться в пользу минеральной воды Фото: Евгения ГУСЕВА

Жаркое волгоградское лето и дикая жажда - неразделимые вещи. Пить хочется и очень много, при чем не только воду, но и охлажденные алкогольные напитки. Однако выпивка не придаст свежести и бодрости, а наоборот – может усугубить самочувствие. О том, почему при высоких температурах лучше отказаться от горячительных напитков и чем утолять неуемную жажду, рассказывает «КП-Волгоград» со ссылкой на начальника Центра медицины катастроф Волгоградской области Андрея Княжеченко.

По словам специалиста, в жару наш организм начинает включать начинает включать свои защитные механизмы, из-за чего мы начинаем обильно потеть, а употребление алкогольных напитков в таком состоянии только усилит эффект от жары.

- После того, как алкоголь попал в организм, все системы работают над тем как его утилизировать, - объясняет Андрей Княжеченко. - Таким образом, организму требуются дополнительные ресурсы, а повышенные градусы расширяют кровеносные сосуды. То есть, жара и алкоголь наносят двойной удар по организму.

В первую очередь в жару от спиртного страдает сердечно-сосудистая система, кроме того, бесконтрольное закусывание, которое бывает во время каждого застолья, также дает дополнительную нагрузку на сердце.

- Например, излюбленная многими мужчинами «классика» - пиво с рыбой провоцирует сильнейшую жажду. Лишь на короткое время появляется энергия и эффект утоления жажды. Далее и жажда, и потоотделение увеличиваются в двойном, а то и в тройном размере, - рассказывает специалист. - А, если учесть, что идеально здоровых людей у нас нет, особенно среди тех, кто системно употребляет алкоголь, то повышенное потоотделение, обезвоживание, вплоть до того, что сгущается кровь– то количество внезапных инфарктов и инсультов летом становится больше.

И еще один верный спутник алкоголя – это неизбежное обезвоживание, после которого человек и вовсе может получить тепловой удар. Кроме того, специалисты заверяют, что алкоголь усиливает солнечные ожоги. Поэтому от коктейлей на пляже лучше вовсе отказаться. Но что же тогда можно пить, чтобы не «посадить» свои органы и не мучиться от жажды?

- Несладкими газированными напитками, - отвечает Андрей Княжеченко. - Столовая минеральная вода компенсирует потерю солей, калия и магния. Также хорошо утоляет жажду чай.

Напомним, что в Волгограде готовится к открытию 5 безопасных пляжей, где можно будет спасаться от жары. Уже сейчас работает платный пляж в хуторе Бобры, городской пляж в городе Волжском и в Камышине.