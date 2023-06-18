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Общество18 июня 2023 11:33

Владимир Шкарин: «Медик - это больше чем профессия, это судьба»

Ректор ВолгГМУ поздравляет коллег с профессиональным праздником
Владимир Шкарин. Фото: ВолгГМУ

Владимир Шкарин. Фото: ВолгГМУ

Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Профессия, которую мы с вами однажды выбрали, это больше чем профессия – это судьба. Ваши знания, профессиональные навыки, интуиция всегда были и останутся ценностями наивысшего порядка.

От правильного решения врача, участливой заботы медицинской сестры, санитарки часто зависит не только здоровье человека, но и его жизнь.

Современная медицина динамично развивается. Благодаря богатому опыту и традициям, научным открытиям, в здравоохранение внедряются новые технологии и методики лечения. Молодые специалисты приходят в профессию с прорывными идеями, способными кардинально изменить подходы в оказании помощи. Всё это влияет на улучшение качества жизни, увеличение её продолжительности.

Каждый из вас сегодня получит сотни поздравлений, теплые слова признательности и наилучшие пожелания от благодарных пациентов. Я же желаю вам, чтобы вы никогда не усомнились в правильности выбранного пути!

Крепкого здоровья, профессиональных успехов, личного счастья!

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.

БИЗНЕС-ПРЕСС