Владимир Шкарин: «Медик - это больше чем профессия, это судьба»

Владимир Шкарин. Фото: ВолгГМУ

Уважаемые коллеги, друзья!

Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Профессия, которую мы с вами однажды выбрали, это больше чем профессия – это судьба. Ваши знания, профессиональные навыки, интуиция всегда были и останутся ценностями наивысшего порядка.

От правильного решения врача, участливой заботы медицинской сестры, санитарки часто зависит не только здоровье человека, но и его жизнь.

Современная медицина динамично развивается. Благодаря богатому опыту и традициям, научным открытиям, в здравоохранение внедряются новые технологии и методики лечения. Молодые специалисты приходят в профессию с прорывными идеями, способными кардинально изменить подходы в оказании помощи. Всё это влияет на улучшение качества жизни, увеличение её продолжительности.

Каждый из вас сегодня получит сотни поздравлений, теплые слова признательности и наилучшие пожелания от благодарных пациентов. Я же желаю вам, чтобы вы никогда не усомнились в правильности выбранного пути!

Крепкого здоровья, профессиональных успехов, личного счастья!

Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.