Владимир Шкарин: «Медик - это больше чем профессия, это судьба»

Владимир Шкарин. Фото: ВолгГМУ
Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
Профессия, которую мы с вами однажды выбрали, это больше чем профессия – это судьба. Ваши знания, профессиональные навыки, интуиция всегда были и останутся ценностями наивысшего порядка.
От правильного решения врача, участливой заботы медицинской сестры, санитарки часто зависит не только здоровье человека, но и его жизнь.
Современная медицина динамично развивается. Благодаря богатому опыту и традициям, научным открытиям, в здравоохранение внедряются новые технологии и методики лечения. Молодые специалисты приходят в профессию с прорывными идеями, способными кардинально изменить подходы в оказании помощи. Всё это влияет на улучшение качества жизни, увеличение её продолжительности.
Каждый из вас сегодня получит сотни поздравлений, теплые слова признательности и наилучшие пожелания от благодарных пациентов. Я же желаю вам, чтобы вы никогда не усомнились в правильности выбранного пути!
Крепкого здоровья, профессиональных успехов, личного счастья!
Ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.