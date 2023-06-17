Набережную залили потоки грязи, на Спартановке затопило подъезд: в Волгограде сильный дождь превратил в реки дороги и тротуары

Ливень с грозой накрыл Волгоград вечером. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде вечером в субботу, 17 июня, прошел сильный ливень с грозой и сильным ветром. Потоки дождевой воды затопили тротуары и дороги, сигнализации автомобилей завывали после грома. Центральная набережная превратилась в болото из-за потоков грязи, на Спартановке затопило подъезд, в Европа Сити Молл затопило магазин Перекресток, а в ЦПКиО уже во второй раз отменили салют, который должен был состояться еще на День России. Тем временем, ливень оказался не помехой для дорожников, которые под дождем продолжали укладывать асфальт.

- Вот... Начался дождик на Спартановке. И очередной раз заливает Менжинского, 21 - второй подъезд. Уже второй раз за последние два месяца, - делятся волгоградцы в телеграм-канале Спартановка City. - Последний раз лужа на первом этаже сохла две недели... Вся побелка в желтых потеках. Теперь опять две недели будем сушить подъезд.

Скрин видео из телеграм-канала Спартановка City

На видео потоки воды заливают подъезд вплоть до первого этажа – течет по стенам, ступеням, лестничному пролету.

А на улице горожанам пришлось прыгать через лужи, если это вообще было возможно. Кое-где лужи превратились в огромные реки. Не лучше пришлось волгоградцам, которых дождь застал гуляющими на Центральной набережной.

- Вы когда-нибудь видели селевой поток? Такой, водяной, грязевой на набережной Волгограда, – задается вопросом общественник Сергей Островский. – Такое чувство, что здесь просто нет ливневой канализации.

Набережная превратилась в грязное болото. Скрин видео Сергея Островского

Глубина мутных луж в некоторых местах – по щиколотку. Многие волгоградцы, чтобы вконец не испортить обувь, разувались и шли по грязной жиже босиком. Газон смыло дождем на склоне возле ротонды. При этом поливалки на набережной остались работать и в ливень.

Кажется, единственными, чьих планов на субботний вечер не нарушил ливень, оказались непоколебимые волгоградские дорожники.