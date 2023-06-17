В Волгограде 19 июня на два дня отключат газ в Советском районе

Газа не будет полтора дня. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Рабочую неделю тысячи жителей Советского района Волгограда проведут без газа. Отключат подачу голубого топлива 19 июня 2023 года из-за плановых ремонтных работ на газопроводе. В списке адресов – несколько многоэтажек, отдаленные поселки - Гули Королевой, Горный, Водный и Майский, также СНТ «Горнополянец», «Чайка» и СНО «Шельф», сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград». Публикуем полный список адресов, где в понедельник на полтора суток отключат газ.

Так, газоснабжение приостановят с 8 часов утра 19 июня до 15 часов 20 июня 2023 года в Советском районе Волгограда по адресам:

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА:

ул. Мостового, 3,5,7;

ул. Стрельникова, 12;

ул. Журавлинская, 10,12,14;

ул. Семушкина, 4,5,7,9,14.

ПОСЕЛОК ГУЛИ КОРОЛЕВОЙ

ул. Геологическая, 1, 2-12, 2А, 11Г, 16, 17-21, 17Б,17Д, 18, 29Б;

ул. Бирская, 3,4,7;

ул. Юная, 1-6, 8, 9, 10;

ул. Мостового, 2-8;

пер. Мостового, 1-7, 9, 11, 15,19, 20,21, 23,25, 27;

ул. Вольная, 1-11, 14,15А.

ПОСЕЛОК ВОДНЫЙ

ул. Прибрежная, 1,2,3,5,6,7,8,11, 13,15,17,19,21,23, 25,29,31,33, 35/1,35/2, 37/1,37/2, 39/1,39/2,

41/1,41/2,43,45;

ул. Водная, 1,3-14, 15/1,15/2, 16,17,18,19/1, 19/2,20,21,22, 23,25,26,27, 28,29,30/1,30/2, 31,31/2,32/1, 33/1,33/2,33/2, 34/1,34/2,35/1,35/2, 36/2,37,38/1, 38/2,39/1,39/2,40, 41/1,41/2, 42/1,42/2,43/1, 43/2,44/1, 44/2,46/1,46/2, 47,49,50,53, 53А,55,57,63, 76,77,78,81, 222,223;

ул. Орошаемая, 1/1,1/2,2,3, 4/1,4/2,5,6/1, 6/2,7,8/1,8/2, 9,10/1,10/2,11, 12,13/1,13/2,14,15,

16,17/1,17/2,18, 19/1,19/2,20, 21/1,21/2,22, 23/1,23/2,24/1, 24/2,25/1,25/2,26, 27/1,27/2,28/1,28/2,

29/1,29/2,30/1,30/2, 31/1,31/2,32/1, 32/2,33/1,33/2, 34/1,34/2,35, 36,38/1,38/2,40/1, 40/2,42/1,42/2,

44/1,44/2,46,48;

ул. Школьная, 1/1,1/2,1А/1,1А/2, 1Б/1,1Б/2,3/1,3Б, 4/1,4/2,5/1,5/2,5Г, 6/1,6/2,6А/1,6А/2, 7/1,7/2,8/1, 8/2,9/1,9/2,10/1,10/2, 11/1,11/2,12/1,12/2, 13/1,13/2,14/1,14/2,15/1, 15/2,16/1,16/2, 17/1,17/2,18/1,18/2, 19,19/1,19/2, 20/1,20/2,21, 22/1,22/2,24/1, 24/2,26/1,26/2,28/1, 28/2,30/1,30/2, 32/1,32/2,34;

ул. Степная, 2Б,12,13,14,15, 17,18,20,21, 22,23,27,28/1,28/2, 29-39,39А,40А/1,40А/2, 41,43,45,47,51,

53,55,57,59,61, 63,65,67,69.

ПОСЕЛОК МАЙСКИЙ

ул. Иваницкого, 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2, 4/1,4/2,5/1,5/2,6,7/1, 7/2,8,9/1,9/2,10,11/1, 11/2,12,12А,13/1, 13/2,14,15/1,15/2, 16,16А,17/1,17/2, 18,18А,19/1,19/2,20,21,22,23, 24,24А,25/1,25/2, 26,26А,26Б,27/1, 27/2,28,29/1,29/2, 30,31/1,31/2,32, 33/1,33/2,34,35/1,35/2, 36,37/1,37/2,38, 39/1,39/2,42,52;

ул. Лундышева, 2-6,78,9-14, 16,16А,17-21, 23-28, 30-49,51,55;

ул. Красикова, 1,1А,3,5,7,9,11, 13,15,17,19,21, 23,25,25Г,26,27, 28,29,31,33,35, 37,42,43, 45,47,49,51,

53,55,59,61,63.

СНТ «ГОРНОПОЛЯНЕЦ»

участки № 111,122,123,139;

схема 1, участки № 11,15,34,57,108,154,233,236А;

схема 2, участки № 26,32,38,49,50,79,81,84;

схема3, участки № 19,22,39,70,172,173,195,223;

схема 4, участок № 81;

схема 6, участки № 6,16,21,31,41,71,81,177,216.

ПОСЕЛОК ГОРНЫЙ

ул. Климчука, 6,23;

ул. Селькохозяйственная, 1,2,3,5, 7,9,11,13, 15,17,19,35;

ул. Стрельникова, 1-10,13,15,17;

ул. Леонова, 1-10;

ул. Журавлинская, 1-9,5/2, 11,13/1,13/2;

ул. Семушкина, 19А,21, 23,25,27;

ул. Педагогическая, 1-18,19/1,19/2, 20,21/1,21/2,23/1, 23/2,24,25/1,25/2, 26,27/1,27/2,28,29/1,

29/2,30,31/1, 31/2,32,33, 34,36,38;

ул. 36-Гвардейская, 1-9,11-15,16/1, 16/2,17,18,19,20, 22,23,24,26, 27,28,29, 30,31,32,34;

ул. Светлая, 4,7,8,9,17, 19,20,22,23,24,26;

ул. Надежды, 3,8,10,12,13, 21,23,25, 27,28,29,30.

СНО «ШЕЛЬФ»

массив 1, ул. 3 уч.62;

массив 1, линия 2 уч.20;

массив 1, ул.5 уч.38;

массив 1, ул.8 уч.10;

массив 1, ул.3 уч.22;

массив 1, ул.1 уч.9;

массив 1, ул.3 уч.22;

массив 1, ул.9 ж.д. 20;

массив 1, ул.2 уч.82;

массив 1, ул.3 уч.4;

массив 1, ул.8 уч.2;

массив 1, ул.3 уч.61;

садовый дом №4 по ул. 7;

ул.2 ж.д.№ 83;

массив 1, ул.5 ж.д.№ 16;

массив 1, ул.6 ж.д.№ 1/3;

массив 1, ул.5 ж.д.№28

ул.1 ж.д.№ 8

массив 1, ул.5 ж.д.№19;

массив 1, ул.1 ж.д.№5;

массив 1, ул.4 ж.д.№12;

массив 1, ул.4 ж.д.№13;

массив 1, ул.4 ж.д.№3;

массив 1, ул.7 ж.д.№29;

массив 1, ул.3 ж.д.№8;

массив 1, ул.5 ж.д.№12;

массив 1, ул.4 ж.д.№1;

массив 1, ул.3 ж.д.№47;

массив 1, ул.9 ж.д.№17;

массив 1, ул.1 ж.д.№11 баня;

массив 1, ул.4 ж.д.№11;

массив 1, ул.2 ж.д.№14;

массив 1, ул.4 ж.д.№53;

массив 1, ул.2 ж.д.№13;

массив 1, ул.2 ж.д.№70;

массив 1, ул.3 ж.д.№44;

массив 1, ул.2 ж.д.№72;

массив 1, ул.3 ж.д.№5;

массив 1, ул.5 ж.д.№5;

массив 2, ул.9 уч.7, 12;

массив 2, ул.10 уч. 9;

массив 2, ул.10 уч.2;

массив 2, ул.9 уч.4;

массив 3, ул.2 уч.6;

массив 3, ул.3 уч.6;

массив 3, ул.7 уч.1/3;

массив 3, ул.7 уч.15;

массив 3, ул.7 уч.1/3;

массив 3, ул.6 уч.44;

массив 3, ул.7 уч.25;

массив 3, ул.7 уч.20;

массив 3, ул.7 уч.25;

массив 3, ул.6 уч.44;

массив 3, ул.7 уч.20;

массив 3, ул.7 уч.5;

ул.2 строение №19.

СНТ «ЧАЙКА»