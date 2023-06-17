В Волгограде НЭТ представил спектакль-воспоминание «Сияние»

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский НЭТ представил зрителям премьеру документального спектакля, посвященного мирным жителям Сталинграда, пережившим ужасы войны на родной земле. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с первого показа постановки.

«Сияние» - это история Волгограда-Сталинграда. Без прикрас. По словам режиссера Дмитрия Егорова, в нем нет ни одного придуманного слова. Драматург Лара Бессмертная провела сотни часов в архивах, чтобы собрать подлинные истории жителей непокоренного Сталинграда. В основном это воспоминания детей, трогательные, болезненные, страшные. А еще зрители увидят несколько отрывков из спектаклей, которые показывали в городе в начале войны. Среди них – постановка ТЮЗа.

- В одной из песен Егора Летова есть строки: «Но сияние обрушится вниз - станет твоей судьбой», - говорит режиссер. - И наше «Сияние» - об этом, о том, как огромное, совершенно несоразмерное обычному человеку событие навсегда и бесповоротно меняет окружающий его мир.

И, конечно, это история страданий и подвига обычного человека.

Премьеру спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре покажут 16, 17 и 18 июня. После увидеть ее можно будет в новом сезоне. 18+

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Премьера спектакля «Сияние» в Новом экспериментальном театре. Фото: Геннадий БИСЕНОВ