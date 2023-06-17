Почти сотню семей без предупреждения оставили без газа в Волгограде

Такую картину жильцы многоэтажки увидели 13 июня. Фото предоставлено героями публикации.

Жителей многоквартирного дома на улице Академической, 11 в Волгограде без предупреждения оставили без газа. Сразу после праздников, 13 июня 2023 года, кто-то вырезал куски трубы из всех подъездов. По словам жильцов, ни эксплуатирующая компания ООО «ВЭК-5», ни управляющая ООО «УК ВР», ни занимавшийся этим ИП Баринов не смогли объяснить причин отключения и даже показать документов. Сайт volgograd.kp.ru разбирался, как так могло случиться и почему волгоградцы могут неожиданно и на неопределенный срок остаться без газа. Это далеко не первый подобный случай в городе.

Газ отключили по приказу УК

- Утром спускаюсь, смотрю, колена газовой трубы нет. Выхожу из подъезда, сидит парень – газовик. Сказал, что это приказ управляющей компании. Женщины набежали, говорят, во всем доме отрезали газ. Парень объяснил, что до этого было объявление. Каких-либо документов, письменных распоряжений, заказа-наряда у него не было, - рассказал volgograd.kp.ru жилец дома Андрей Матушкин.

После жильцы Академической, 11 обратились в полицию, к газовикам, в надзорные органы. В УК дозвониться не удалось. Но газ им сразу никто не вернул. Ни приготовить поесть, ни помыться они не могут почти неделю.

До этого на подъездах расклеили объявление, что 9 июня все должны быть дома на время проверки вентканалов. По словам жильцов, к тем, кто был в своих квартирах, никто не пришел. Были ли квартиры, куда не смогли достучаться, никто не в курсе. Понятно, что многих могло не быть дома в рабочее время. Есть квартиры, где никто не живет. Однако несколько сотен человек, большинство из которых пенсионеры и семьи с маленькими детьми, остались без элементарных удобств на неопределенный срок.

Такое объявление появилось на подъездах за несколько дней до этого. Фото предоставлено героями публикации.

Кто-то дверь не открыл, нарушения в 5 квартирах

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, Жилищная инспекция Волгограда с 15 по 19 мая проводила проверку по Академической, 11. После Управляющая компания Ворошиловского района, которая не соблюдала периодичность осмотров дымовых и вентиляционных каналов, получила предписание. До 19 июня коммунальщики должны были проверить все 96 квартир МКД. Так и появилось объявление, которое редакции предоставили жильцы.

- Специализированной организацией – ИП Бариновым А.В. - 9 июня была проведена периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов МКД в ходе которой рядом собственников квартир доступ в их жилые помещения предоставлен не был. В квартирах №№ 20, 34, 66, 80, 84 выявлены нарушения: принудительные вытяжки в кухнях и ванных комнатах, негерметичные карманы чистки дымоходов, отсутствие карманов чистки дымоходов, - рассказали в ведомстве.

После УК направила письмо обслуживающей дом ООО «Каспийпрофсервис» о приостановке подачи газа 13 июня. Только вот жильцы узнали об этом уже по факту. Их предупредить никто нужным не посчитал.

Газ вернут, когда проверят все квартиры

В конце недели проверяющие снова ходили по дому. В итоге к вечеру 16 июня газ пустили полностью в подъездах №2 и №5. Часть квартир могут пользоваться газом в подъезде №6, где дымовентканалы допущены к эксплуатации. На тот момент проверка не прошла еще в 17 квартирах на Академической, 11 - № 3, 5, 13, 15, 35, 39, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 63, 86, 91 и 95.

- В связи с технической особенностью расположения газопроводов выполнить работы по стоячному подключению квартир, в которых проведена проверка вентиляции, не представляется возможным. Газоснабжение в МКД в полном объеме не будет возобновлено до тех пор, пока не будут проверены остальные помещения квартир, устранены выявленные нарушения, - сообщили в госжилнадзоре.

Когда это произойдет, не понятно. К тому же, пока жильцы отстаивали свое право на газ, подошли выходные.

Мы попросили чиновников ответить на вопросы, которые уже не раз возникали у волгоградцев из-за таких случаев.

Могут ли без предупреждения отключить газ в многоквартирном доме и в каких случаях

Отрезать газ без предварительного уведомления могут в случаях

1. Аварии:

- аварии на газопроводе;

- аварии на газовом оборудовании либо утечки газа внутри МКД и отдельной квартиры;

- из-за технического состояния внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, которое создает угрозу возникновения аварии (по заключению специализированной организации, п. 47 постановления №549).

2. При наличии информации об угрозе аварии и утечек у обслуживающей организации (п.77. постановления №410*):

- при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

- при отсутствии притока воздуха в необходимом для полного сжигания газа количестве;

- при неисправности или вмешательстве в работу газоиспользующего оборудования (при невозможности незамедлительного устранения);

- при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;

- при использовании неисправного, разукомплектованного и не подлежащего ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;

- при несанкционированном подключении к газораспределительной сети.

3. Специализированная обслуживающая организация также может приостановить подачу газа в случаях:

- монтажа газопроводов и их технологическом присоединении, при самовольной газификации;

- невыполнения письменных предписаний об устранении нарушений;

- при переустройстве газового оборудования с нарушениями.

Когда должны восстановить газоснабжение

- В случае устранения абонентом причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, поставка газа возобновляется при условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования этого абонента, - рассказали в госжилнадзоре Волгоградской области.

Так что газ жильцам вернут только тогда, когда все квартиры проверят на безопасность использования газа, а также устранят найденные нарушения. Сроки могут затянуться.

Куда жаловаться в Волгограде и области

Коммунальная услуга по газоснабжению под контролем госжилнадзора. В Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Фролово) жильцы могут писать жалобы в городские администрации.

В Волгограде - в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации города. Адрес: Волгоград, ул. Козловская, 39А, тел.: 8(8442) 39-70-29, 39-70-73, 39-70-75.

В районах Волгоградской области – в региональную инспекцию Госжилнадзора: Волгоград, ул. Козловская, 39А, тел.: 8(8442) 35-21-45, 35-27-09.

Если же с газом возникает аварийная ситуация, вы обнаружили утечку, звоните на номер «04» - со стационарного телефона, на 104 – с мобильного. До приезда аварийки перекройте газ, откройте форточки, окна и уйдите из дома. Приехавшая на вызов служба первым делом в зависимости от ситуации отключает газ во всем доме, в подъезде, по стояку или в квартире. После устранения неполадки включает.

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*Порядок содержания внутриквартирного газового оборудования прописан Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением правительства РФ от 14.05.2013 №410.