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Общество17 июня 2023 14:37

Почти сотню семей без предупреждения оставили без газа в Волгограде

Несколько дней горожане с Академической, 11 не могут приготовить еду и искупаться
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Такую картину жильцы многоэтажки увидели 13 июня. Фото предоставлено героями публикации.

Такую картину жильцы многоэтажки увидели 13 июня. Фото предоставлено героями публикации.

Жителей многоквартирного дома на улице Академической, 11 в Волгограде без предупреждения оставили без газа. Сразу после праздников, 13 июня 2023 года, кто-то вырезал куски трубы из всех подъездов. По словам жильцов, ни эксплуатирующая компания ООО «ВЭК-5», ни управляющая ООО «УК ВР», ни занимавшийся этим ИП Баринов не смогли объяснить причин отключения и даже показать документов. Сайт volgograd.kp.ru разбирался, как так могло случиться и почему волгоградцы могут неожиданно и на неопределенный срок остаться без газа. Это далеко не первый подобный случай в городе.

Газ отключили по приказу УК

- Утром спускаюсь, смотрю, колена газовой трубы нет. Выхожу из подъезда, сидит парень – газовик. Сказал, что это приказ управляющей компании. Женщины набежали, говорят, во всем доме отрезали газ. Парень объяснил, что до этого было объявление. Каких-либо документов, письменных распоряжений, заказа-наряда у него не было, - рассказал volgograd.kp.ru жилец дома Андрей Матушкин.

После жильцы Академической, 11 обратились в полицию, к газовикам, в надзорные органы. В УК дозвониться не удалось. Но газ им сразу никто не вернул. Ни приготовить поесть, ни помыться они не могут почти неделю.

До этого на подъездах расклеили объявление, что 9 июня все должны быть дома на время проверки вентканалов. По словам жильцов, к тем, кто был в своих квартирах, никто не пришел. Были ли квартиры, куда не смогли достучаться, никто не в курсе. Понятно, что многих могло не быть дома в рабочее время. Есть квартиры, где никто не живет. Однако несколько сотен человек, большинство из которых пенсионеры и семьи с маленькими детьми, остались без элементарных удобств на неопределенный срок.

Такое объявление появилось на подъездах за несколько дней до этого. Фото предоставлено героями публикации.

Такое объявление появилось на подъездах за несколько дней до этого. Фото предоставлено героями публикации.

Кто-то дверь не открыл, нарушения в 5 квартирах

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном госжилнадзоре, Жилищная инспекция Волгограда с 15 по 19 мая проводила проверку по Академической, 11. После Управляющая компания Ворошиловского района, которая не соблюдала периодичность осмотров дымовых и вентиляционных каналов, получила предписание. До 19 июня коммунальщики должны были проверить все 96 квартир МКД. Так и появилось объявление, которое редакции предоставили жильцы.

- Специализированной организацией – ИП Бариновым А.В. - 9 июня была проведена периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов МКД в ходе которой рядом собственников квартир доступ в их жилые помещения предоставлен не был. В квартирах №№ 20, 34, 66, 80, 84 выявлены нарушения: принудительные вытяжки в кухнях и ванных комнатах, негерметичные карманы чистки дымоходов, отсутствие карманов чистки дымоходов, - рассказали в ведомстве.

После УК направила письмо обслуживающей дом ООО «Каспийпрофсервис» о приостановке подачи газа 13 июня. Только вот жильцы узнали об этом уже по факту. Их предупредить никто нужным не посчитал.

Газ вернут, когда проверят все квартиры

В конце недели проверяющие снова ходили по дому. В итоге к вечеру 16 июня газ пустили полностью в подъездах №2 и №5. Часть квартир могут пользоваться газом в подъезде №6, где дымовентканалы допущены к эксплуатации. На тот момент проверка не прошла еще в 17 квартирах на Академической, 11 - № 3, 5, 13, 15, 35, 39, 46, 48, 50, 53, 54, 55, 57, 63, 86, 91 и 95.

- В связи с технической особенностью расположения газопроводов выполнить работы по стоячному подключению квартир, в которых проведена проверка вентиляции, не представляется возможным. Газоснабжение в МКД в полном объеме не будет возобновлено до тех пор, пока не будут проверены остальные помещения квартир, устранены выявленные нарушения, - сообщили в госжилнадзоре.

Когда это произойдет, не понятно. К тому же, пока жильцы отстаивали свое право на газ, подошли выходные.

Мы попросили чиновников ответить на вопросы, которые уже не раз возникали у волгоградцев из-за таких случаев.

Могут ли без предупреждения отключить газ в многоквартирном доме и в каких случаях

Отрезать газ без предварительного уведомления могут в случаях

1. Аварии:

- аварии на газопроводе;

- аварии на газовом оборудовании либо утечки газа внутри МКД и отдельной квартиры;

- из-за технического состояния внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, которое создает угрозу возникновения аварии (по заключению специализированной организации, п. 47 постановления №549).

2. При наличии информации об угрозе аварии и утечек у обслуживающей организации (п.77. постановления №410*):

- при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

- при отсутствии притока воздуха в необходимом для полного сжигания газа количестве;

- при неисправности или вмешательстве в работу газоиспользующего оборудования (при невозможности незамедлительного устранения);

- при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;

- при использовании неисправного, разукомплектованного и не подлежащего ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;

- при несанкционированном подключении к газораспределительной сети.

3. Специализированная обслуживающая организация также может приостановить подачу газа в случаях:

- монтажа газопроводов и их технологическом присоединении, при самовольной газификации;

- невыполнения письменных предписаний об устранении нарушений;

- при переустройстве газового оборудования с нарушениями.

Когда должны восстановить газоснабжение

- В случае устранения абонентом причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, поставка газа возобновляется при условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования этого абонента, - рассказали в госжилнадзоре Волгоградской области.

Так что газ жильцам вернут только тогда, когда все квартиры проверят на безопасность использования газа, а также устранят найденные нарушения. Сроки могут затянуться.

Куда жаловаться в Волгограде и области

Коммунальная услуга по газоснабжению под контролем госжилнадзора. В Волжском, Михайловке, Камышине, Урюпинске и Фролово) жильцы могут писать жалобы в городские администрации.

В Волгограде - в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации города. Адрес: Волгоград, ул. Козловская, 39А, тел.: 8(8442) 39-70-29, 39-70-73, 39-70-75.

В районах Волгоградской области – в региональную инспекцию Госжилнадзора: Волгоград, ул. Козловская, 39А, тел.: 8(8442) 35-21-45, 35-27-09.

Если же с газом возникает аварийная ситуация, вы обнаружили утечку, звоните на номер «04» - со стационарного телефона, на 104 – с мобильного. До приезда аварийки перекройте газ, откройте форточки, окна и уйдите из дома. Приехавшая на вызов служба первым делом в зависимости от ситуации отключает газ во всем доме, в подъезде, по стояку или в квартире. После устранения неполадки включает.

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*Порядок содержания внутриквартирного газового оборудования прописан Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением правительства РФ от 14.05.2013 №410.

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