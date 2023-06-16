В пяти районах Волгограда готовят безопасные пляжи для отдыхающих

Пляж на Тулака пользуется популярностью у горожан. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде стоит стабильная тридцатиградусная жара, и горожане уже ждут не дождутся открытия бесплатных пляжей в черте города-героя. Власти обещают, что места для отдыха появятся сразу в пяти районах – Красноармейском, Центральном, Краснооктябрьском, Кировском и Советском. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, их уже вовсю обустраивают для посетителей.

- Подготовка мест отдыха у воды завершается сразу в нескольких районах - работы по обустройству площадок стартовали, как только в акватории Волги стабилизировалась гидрологическая обстановка, - уточнили в администрации.

Но перед тем, как разрешить купание, специалисты Роспотребнадзора берут пробы воды, которую исследуют на наличие опасных инфекций. Если вода не проходит экспертизу, то заходить в воду официально будет запрещено. Жителям Красноармейского района повезло – и в этом году результаты соответствуют требованиям СанПиНа.

Для удобства отдыхающих вдоль берега устанавливают инфраструктуру. На волгоградских пляжах можно с комфортом позагорать, переодеться, купить холодные напитки, спрятаться от зноя. Работы в центре города и на острове Сарептском почти завершили.

- В Центральном районе на территории нижней террасы Центральной набережной напротив ЦПКиО ведется расчистка площадки, - уточнили в мэрии.

Перед открытием пляжей специальная комиссия проведет проверки. Специалисты оценят обустроенные площадки, соответствует ли они требованиям безопасности.

Волгоградцы уже вовсю купаются на Бобрах. Несмотря на то, что в городе полно мошки, у воды ее не так много. В день приезжают пару сотен отдыхающих. Стоимость входа в этом году: 150 рублей – детский, 250 – взрослый, в вип-зону 300 и 500 рублей соответственно. За машину отдельная плата – 250 рублей за парковочное место.