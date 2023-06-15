Липецкий губернатор Игорь Артамонов: Мы приветствуем новых резидентов в регионе, мыслящих, как и мы

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Резидент ОЭЗ «Липецк» компания «АРЛАН-машины» освоит выпуск нового вида продукции – пластиковых рукавов для хранения зерновых и масличных культур, которые являются альтернативой хранения сельскохозяйственной продукции на элеваторах. Соглашение об этом подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Арлан машины» Армен Налбандян.

Инвестиции в производство нового вида продукции составят 800 млн рублей. Будет создано 40 рабочих мест. Планируется, что в III квартале 2024 года предприятие приступит к продажам пластиковых рукавов собственного производства.

«Липецкий аграрный сектор по праву считается одним из самых передовых в стране. Мы приветствуем новых резидентов региона, мыслящих также, как и мы, что необходимо постоянно совершенствовать технологии и внедрять самые передовые разработки в процессы. Только так мы сможем удерживать лидирующие позиции на рынке сельхозпродукции по объемам и качеству и подавать пример другим территориям, как следует работать в сфере АПК», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания «Арлан-машины» стала резидентом ОЭЗ «Липецк» в середине прошлого года. На земельном участке площадью 10,3 гектаров в 2024 году будет построен завод по производству бункеров-перегрузчиков, которые являются необходимым технологическим звеном при уборке и севе зерновых, а также закладывания зерновых на хранение в пластиковых рукавах.

Разрабатываемая и производимая компанией техника позволит аграриям внедрять инновационные технологии сева, уборки и хранения зерна, в том числе влажного, за счет чего снизить издержки на 30-40%, инвестиции в зерноуборочную и посевную технику – на 25-30%, а в зернохранение – в 10 раз.