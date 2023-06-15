ЕвроХим-ВолгаКалий внедряет принцип экологии замкнутого цикла

Фото: Ирина СИМОНОВА

Сырье, из которого сделаны эко-скамейки, было собрано на самом предприятии – это пластиковые бутылки, использованные стаканчики и прочий утиль из контейнеров для раздельного сбора мусора, установленных административно-бытовом корпусе комбината.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Зеленые» скамейки оказались идеальными для благоустройства комбината: они удобные, не подвержены деформации и выдерживают высокие температуры, характерные для знойного Котельниковского района. Такие же комфортные скамейки появились и в городе Котельниково: самые первые экземпляры уличной экомебели ЕвроХим-ВолгаКалий подарил подшефному детскому саду «Сказка».

Такие примеры экологической ответственности позволяют предприятию значительно снизить "экологический след" и направлены на формирование культуры разумного потребления и каждодневной охраны окружающей среды.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Подобными программами ЕвроХим-ВолгаКалий не только привлекает внимание к вопросам экологии, но и формирует современную комфортную городскую среду.

Наталья Сажина, начальник отдела охраны окружающей среды ЕвроХим-ВолгаКалия:

Этой инициативой мы хотим показать, что обычная пластиковая бутылка или пакет могут получить вторую жизнь и превратиться во что-то полезное. Переработка пластика и создание из него стильной мебели — прекрасный пример ответственного отношения к экологии.

В рамках реализации программы экологической ответственности ЕвроХим-ВолгаКалий проводит много других мероприятий, которые поддерживают сотрудники и их семьи. В числе последних – ставшая уже традиционной для коллектива весенняя экологическая акция в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Тогда экоактивисты ЕвроХим-ВолгаКалия собрали на правом берегу реки Аксай Курмоярский порядка 1,5 тонны мусора и подарили реке новую жизнь, выпустив в воду мальков рыб.