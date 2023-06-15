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Общество15 июня 2023 7:00

«Концессии теплоснабжения» ввели в эксплуатацию новое оборудование котельной

В рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» в 2023 году продолжается модернизация объектов теплового хозяйства Волгограда
Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

В Дзержинском районе завершена реконструкция 1 этапа котельной БСМП по адресу ул. Землячки, 76, которая обеспечивает горячей водой и теплом городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25.

В котельной были введены в эксплуатацию два водогрейных котла ТТ100-3500 мощностью 3 500 кВт каждый вместо парового котла, отработавшего свой ресурс. Водогрейные котлы безопаснее паровых и намного экономичнее — благодаря новому оборудованию затраты на покупку энергоресурсов снизятся на 5 млн. руб. в год.

2 этап работ предполагает модернизацию еще трех котлов, что позволит улучшить качество коммунальных услуг и повысит надежность энергоснабжения.

Повышение качества и доступности услуг – приоритетная задача работы «Концессий теплоснабжения». В рамках реализации инвестиционной программы проводится модернизация городских котельных во всех районах города. Во время проведения работ все потребители получают ресурс в полном объеме.

БИЗНЕС-ПРЕСС