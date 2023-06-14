Певец Хабиб выступит в Волгограде на втором молодежном фестивале #ТриЧетыре

Развлекать молодежь певец будет в день открытия фестиваля Фото: Даниил ОПАРИН

Стал известен звездный хэдлайнер второго молодежного фестиваля #ТриЧетыре, который пройдет в Волгограде с 22 по 24 июня 2023 года. Развлекать молодежь будет видеоблогер и исполнитель хита "Ягода-малинка" певец Хабиб. Об этом сообщили организаторы фестиваля на сегодняшнем брифинге.

Выступит звездный гость 23 июня, в день официального открытия фестиваля. Также спикерами на различных площадках фестиваля должны стать российский актер Иван Кокорин (известный по роли в фильме "9 рота"), актриса Серафима Низовская (играла в сериалах "Кухня, "Молодежка"), а также хореограф Данил Позднеев. Остальных звездных гостей организаторы решили оставить пока в секрете.

Главные спикеры фестиваля в этом году. ФОТО: презентация организаторов фестиваля #ТриЧетыре

Напомним, что ранее организаторы фестиваля заявляли таких знаменитостей как: олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артем Метелев, известный хореограф Мигель, а также актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Но уже тогда организаторы предупредили, что список гостей пока не утвержден и может изменится.

Стоит отметить, что звездными гостями первого молодежного фестиваля #Тричетыре стали: знаток клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров, певцы Анна Юдис и Niletto, российский актёр театра и кино, кинорежиссёр Александр Тютрюмов, российский боксер Денис Лебедев и многие другие.