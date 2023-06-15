«Девятку» разорвало на части: двое погибли, один ранен в ДТП на Горной Поляне в Волгограде

"Девятку" разорвало на части. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Машину разорвало на части, двое погибли, один человек ранен в жутком ДТП, которое случилось днем 15 июня на дороге от Нового Рогачика к Горной Поляне. В Советском районе Волгограда столкнулись «Лада Гранта» и «ВАЗ-2109». Сейчас полицейские на месте выясняют обстоятельства аварии. С места ДТП в больницу увезли водителя «Лады», двое получили несовместимые с жизнью травмы, сообщили в региональном главке МВД.

- От полученных травм скончались мужчина – пассажир автомашины «Лада Гранта» и 33-летняя женщина-водитель автомашины «ВАЗ», – рассказали в полиции.

Гранта тоже сильно покорежена. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ДТП на дороге к Горной Поляне случилось в четверг около 13.40. Известно, что ехавший в сторону Волгограда водитель «Лады Гранта» вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в «девятку». От удара ВАЗ-2109 разорвало на части, машина превратилась в груду металла. За рулем была 33-летняя женщина – она погибла на месте.

Сейчас медики борются за жизнь 49-летнего пассажира «Лады Гранта».

- 49-летний мужчина госпитализирован в реанимацию ГКБ СМП №25, состояние тяжелое, - рассказали в облздраве.

Сейчас движение на этом участке дороги затруднено. На месте ДТП работают следователи, ликвидируют последствия аварии.