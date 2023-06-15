36 УК лишили лицензий в Волгограде и области

Большинство УК из Волгограда. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области 36 управляющих компаний лишили лицензий на управление МКД в 2023 году из-за окончания срока действия. Обслуживают жилые дома в регионе на сегодняшний день 174 организации из 216 УК, у которых имеется разрешение на работу на рынке ЖКХ, сообщили в региональной инспекции госжилнадзора.

Больше всего действующих управкомпаний в Волгограде - 113, в Волжском обслуживают дома 29 организаций, в Камышине и Урюпинске - по 5, по 3 УК есть в Михайловке и Фролово, еще 16 работают в районах области.

За время лицензирования этого вида деятельности срок лицензий некоторых УК успел подойти к концу. 43 организации должны были подать заявление о продлении до 27 марта 2023 года. Но сделали это только 10 из них. В итоге получили лицензию еще на 5 лет только 7 управкомпаний, остальные 36 работать больше не смогут.

У каких 36 управляющих компаний Волгоградской области закончилась лицензия на работу

ООО "УК "ЖКХ АЛДАН" (ИНН 3435301538);

ООО "УК "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КОТОВО" (ИНН 3453002393);

ООО "УК "ИНВЕСТ" (ИНН 3435107315);

ООО УО "ЖКО" (ИНН 3435117754);

ООО "ЕМКОР-НР" (ИНН 3403028540);

ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 3435303550);

ООО "УМНЫЙ ГОРОД" (ИНН 3435128643);

ООО "ПЖРЭП" (ИНН 3447028227);

ООО "ДУ" (ИНН 3438007823);

МУП "УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОЕ" (ИНН 3427007170);

ООО "ЗАРЕЧЬЕ" (ИНН 3439010145);

ООО "УК "ЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 3443072779);

ООО "УК "СИТИЦЕНТР" (ИНН 3444166540);

ООО "ПЕРВАЯ ЖК" (ИНН3435911981);

ООО "СТРОИТЕЛЬ" (ИНН 3438005456);

ООО "ЖИЛКОМХОЗ" (ИНН 343008409);

МУП ЖКХ "БОЛЬШЕЧАПУРНИКОВСКОЕ КХ" (ИНН 3426012811);

УМП "НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ МПОКХ" (ИНН 3420000270);

ООО "УК НАДЕЖНЫЙ ДОМ" (ИНН 342117836);

ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ" (ИНН 3460012900);

ООО "ЭЖК" (ИНН 3459068030);

ООО "УК "МК" (ИНН 3435124769);

ООО "БКХ" (ИНН 3409014382);

ООО "УЮТ-ВОЛГА" (ИНН 3453003608); -

ООО УК "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 3460065404);

ООО "УК "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" (ИНН 3459069926);

МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО" (ИНН 3414016000);

ООО "НАШ РЕГИОН" (ИНН 3460065852);

ООО "УЖКХ Г. ФРОЛОВО" (ИНН 7704370057);

ООО "УК "ОАЗИС" (ИНН 3445111984)

ООО "УЮТ" (ИНН 3453004577);

ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ" (ИНН 3461059040);

ООО УК "КИРОВСКИЙ" (ИНН 3461060889);

ООО "ЖЭУ 5" (ИНН 3443927600);

ООО "ЖЭУ 14" (ИНН 3443927618);

ООО "УК "МАЯК" (ИНН 3441029471)