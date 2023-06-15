36 УК лишили лицензий в Волгограде и области

Большинство УК из Волгограда.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгоградской области 36 управляющих компаний лишили лицензий на управление МКД в 2023 году из-за окончания срока действия. Обслуживают жилые дома в регионе на сегодняшний день 174 организации из 216 УК, у которых имеется разрешение на работу на рынке ЖКХ, сообщили в региональной инспекции госжилнадзора.
Больше всего действующих управкомпаний в Волгограде - 113, в Волжском обслуживают дома 29 организаций, в Камышине и Урюпинске - по 5, по 3 УК есть в Михайловке и Фролово, еще 16 работают в районах области.
За время лицензирования этого вида деятельности срок лицензий некоторых УК успел подойти к концу. 43 организации должны были подать заявление о продлении до 27 марта 2023 года. Но сделали это только 10 из них. В итоге получили лицензию еще на 5 лет только 7 управкомпаний, остальные 36 работать больше не смогут.
ООО "УК "ЖКХ АЛДАН" (ИНН 3435301538);
ООО "УК "ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА КОТОВО" (ИНН 3453002393);
ООО "УК "ИНВЕСТ" (ИНН 3435107315);
ООО УО "ЖКО" (ИНН 3435117754);
ООО "ЕМКОР-НР" (ИНН 3403028540);
ООО "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 3435303550);
ООО "УМНЫЙ ГОРОД" (ИНН 3435128643);
ООО "ПЖРЭП" (ИНН 3447028227);
ООО "ДУ" (ИНН 3438007823);
МУП "УСТЬ-МЕДВЕДИЦКОЕ" (ИНН 3427007170);
ООО "ЗАРЕЧЬЕ" (ИНН 3439010145);
ООО "УК "ЭНЕРГОПРОМ" (ИНН 3443072779);
ООО "УК "СИТИЦЕНТР" (ИНН 3444166540);
ООО "ПЕРВАЯ ЖК" (ИНН3435911981);
ООО "СТРОИТЕЛЬ" (ИНН 3438005456);
ООО "ЖИЛКОМХОЗ" (ИНН 343008409);
МУП ЖКХ "БОЛЬШЕЧАПУРНИКОВСКОЕ КХ" (ИНН 3426012811);
УМП "НОВОНИКОЛАЕВСКОЕ МПОКХ" (ИНН 3420000270);
ООО "УК НАДЕЖНЫЙ ДОМ" (ИНН 342117836);
ООО "ЧИСТЫЙ ДОМ" (ИНН 3460012900);
ООО "ЭЖК" (ИНН 3459068030);
ООО "УК "МК" (ИНН 3435124769);
ООО "БКХ" (ИНН 3409014382);
ООО "УЮТ-ВОЛГА" (ИНН 3453003608); -
ООО УК "УЮТНЫЙ ДОМ" (ИНН 3460065404);
ООО "УК "РУСЛАН И ЛЮДМИЛА" (ИНН 3459069926);
МУП "БЛАГОУСТРОЙСТВО" (ИНН 3414016000);
ООО "НАШ РЕГИОН" (ИНН 3460065852);
ООО "УЖКХ Г. ФРОЛОВО" (ИНН 7704370057);
ООО "УК "ОАЗИС" (ИНН 3445111984)
ООО "УЮТ" (ИНН 3453004577);
ООО "УК УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛЫМ ФОНДОМ" (ИНН 3461059040);
ООО УК "КИРОВСКИЙ" (ИНН 3461060889);
ООО "ЖЭУ 5" (ИНН 3443927600);
ООО "ЖЭУ 14" (ИНН 3443927618);
ООО "УК "МАЯК" (ИНН 3441029471)