В Волгограде продолжение Электролесовской до улицы Кирова готово на 55%

Продолжение Электролесовской сейчас выглядит так. Фото: АВО

Второй этап продолжения улицы Электролесовской до Кировского района в Волгограде готов уже на 55%. Как идут работы по продлению Первой Продольной магистрали 14 июня проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщили в администрации области.

- Объем работ огромный, сделано очень много. В сентябре необходимо провести на объекте рабочее совещание и уже окончательно определиться со сроками сдачи объекта, - отметил Андрей Бочаров.

Дорогу-дублер строят в два этапа. На первом Электролесовскую продлили на 1,4 километра до «Акварели». Второй – протяженностью 2,2 километра – от ТРЦ до улицы Кирова. Сейчас готово более полутора километров основного проезда, там уже уложили 75% асфальта. Параллельно укладывают щебенку под будущие тротуары и велосипедные дорожки, делают ливневку и локальные очистные сооружения. Там, где высокий уровень грунтовых вод, основание усиливают. Ремонтируют и саму Электролесовскую.

С новой дороги будет несколько съездов на Вторую Продольную - на улицу Автомобилистов, возле «Акварели» и на улице Зины Маресевой. При этом губернатор отметил, что появление магистрали даст толчок развитию этой части Кировского района, в том числе его прибрежной части. Не исключено, что именно здесь будут строить мост на остров Сарпинский.

- Мы до конца для себя еще не определились, где будет располагаться мост на Сарпинский, но то, что он может находиться здесь, в этом районе – это большая вероятность, - рассказал губернатор.

Какое название дадут новой улице, пока неясно. Но, скорее всего, она будет носить имя фронтовика, как и первый отрезок продолжения Электролесовской – улица Максима Загорулько.