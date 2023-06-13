ЕвроХим-ВолгаКалий продолжает традиции Котельниковской земли героев: сотрудники предприятия инициировали и провели велопробег в честь Дня России

Фото: Ирина СИМОНОВА

Этот проект направлен на развитие важнейших сфер жизни Котельниковского района с опорой на уникальное исторические и духовно-культурное наследие этого края.

Поэтому, организуя это мероприятие, активисты предприятия стремились сохранить память о Великой Отечественной войне, передать в поколениях традиции сплоченности, общей гордости и признательности за достижения предков.

Инициативу ЕвроХим-ВолгаКалия поддержали и другие жители города Котельниково. К велопробегу присоединились учащиеся школ, сотрудники общественных организаций, работники других городских предприятий Котельниково. Солнечная погода и отличное праздничное настроение привлекли на велопробег семьи и детей участников.

Велопробег стартовал от памятника герою Великой Отечественной войны летчику Михаилу Баранову. В сопровождении сотрудников ГИБДД велосипедисты проехали по памятным местам города Котельниково и возложили цветы к памятникам героям. Маршрут завершился на рукотворном Кургане Славы. Возвышение, которое венчает воинская каска, насыпали жители города в знак великой признательности и гордости за подвиги героев Отечества.

«Я отправилась в велопробег, чтобы почтить память защитников Котельниково в годы Великой Отечественной войны и вспомнить своих прадедов, которые воевали на фронтах, восстанавливали страну в послевоенные годы. Кроме того, этот марафон, в котором я участвую третий год подряд, стал для меня отличным средством единения со своими коллегами и единомышленниками, с которыми мы вместе развиваем производство одного из лучших предприятий России, вносим наш общий вклад в создание стабильного будущего для нашей страны», - рассказала участница велопробега Анастасия Беляевская.