В Волгограде пройдет международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев»

Кадр из фильма «Пацаны батальона Восток».

Фильмы о героях специальной военной операции покажут в семи городах России на первом международном фестивале документального кино «RT.Док: Время героев». Посмотреть их с июля по декабрь 2023 года смогут жители Волгограда и Краснодара, Казани и Иркутска, Санкт-Петербурга, Курска и Грозного. Первыми фильмы фестиваля увидят 12 июля в Краснодаре.

- Наш фестиваль не так давно отгремел в Москве. Теперь мы везем наши лучшие фильмы о героях страны в другие города, - сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Среди фильмов, которые увидят волгоградцы, первая часть цикла «Военкоры», «Призраки. Солдаты забытой войны» Макса Фадеева и Сергея Белоуса, «Культурный фронт» режиссера Олега Некишева, «Освобождение» Андрея Медведева, «Донбасс. Поэтому я здесь» Татьяны Борщ и другие документальные ленты о тех, кто рискует жизнью на линии соприкосновения.

- Мы хотим, чтобы фильмы фестиваля увидели как можно больше зрителей по всей России. Это фильмы о героях. О людях, рискующих самым ценным - своей жизнью - ради нашей страны, ради нас. Герои есть в каждом регионе. И о них надо рассказывать, - считает генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Также на фестивале покажут фильмы региональных и зарубежных документалистов. В Волгограде, как и в каждом городе, зрителей ждут встречи с авторами и героями кинолент. Плюс к этому в программе - мастер-классы, лекции и круглые столы.