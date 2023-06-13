В Волгограде запретили два левых поворота на Второй продольной

Поворот налево на Двинскую и Ткачева запретили на Второй продольной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Центральном районе Волгограда после реконструкции изменили схему движения на Второй продольной магистрали. Отныне на перекрестках улицы Рокоссовского с Ткачева и Двинской запретили левый поворот. Для снижения аварийности на этом участке главной транспортной артерии города введен отнесенный левый поворот, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

– Чтобы повернуть с улицы Рокоссовского на улицы Двинскую и Ткачева, автомобилистам необходимо проехать дальше указанных перекрестков и совершить разворот в разрешенном месте. Данная мера направлена на снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения, – сообщили в мэрии.

Такая схема движения уже давно работает, например, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Краснознаменской в центре Волгограда. С Астраханского моста повернуть налево на Краснознаменскую нельзя. Нужно проехать по Первой продольной до разворота на улице Ленина, вернуться обраться и повернуть уже направо. Это позволило разгрузить опасный перекресток и ликвидировать очаг аварийности.

По статистике, большинство ДТП на оживленных перекрестках происходит из-за плохого обзора у водителя при повороте налево, говорят чиновники. Поэтому от левых поворотов на Второй продольной после реконструкции решили избавиться.