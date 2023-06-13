Олег Савченко: «Ахтуба снова станет полноводной. Это важно и для экологии, и для экономики»

Олег Савченко. Фото: Ирина Симонова

Русло Ахтубы в последние годы сильно обмелело. Когда-то по ней ходили суда, сейчас глубина кое-где меньше метра - даже для небольших катеров и лодок проблема. Дно зарастает водорослями. Поможет решить эти проблемы расчистка русла Ахтубы. Проект пролежал «на полке» почти 12 лет. В прошлом году при поддержке депутата Госдумы Олега Савченко его удалось включить в федеральную программу. Сейчас в Волжском готовятся к началу работ. Из Казани уже прибыл земснаряд. Подрядчику предстоит углубить дно на протяжении почти 10 километров.

- Когда в середине июня завершится период нереста, начнут выгружать со дна песок. Ахтуба снова станет полноводной, как когда-то, когда по ней ходили суда. Это имеет важнейшее значение и для экологии, и для экономики, поскольку сейчас активно развиваются новые логистические схемы, в том числе учитывающие и судоходство. Было непросто запустить проект, но оно того стоит, – считает заместитель председателя комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Олег Савченко. - Это один из этапов восстановления Волго-Ахтубинской поймы в целом. И спасибо губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову, который на уровне федерации инициировал этот большой инвестпроект.

Старожилы помнят, что еще 30-40 лет назад по Ахтубе ходили большие и малые суда. Русло чистили каждый год. Сегодня река обмелела до критического уровня. Проект по углублению русла разработали еще в 2010 году. Только после включения в программу «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» появились средства на его реализацию.

- Савченко, наш депутат Госдумы, активно помог. Сделал проект практически за свои собственные средства, он прошел экспертизу. Дальше был конкурс, сейчас подрядчик уже вышел на работы, – рассказал глава Волжского Игорь Воронин.

Пока идет нерест, расчистку русла проводить нельзя. Но уже скоро огромная труба будет засасывать со дна Ахтубы песок и сгружать его в баржу. Плюс поднимут обломки деревьев, ил, прочий мусор. И так метр за метром. Пока река не станет действительно полноводной.

- По проекту мы должны углубить дно до 3-4 метров, что позволит обеспечить судоходство для пассажирского маломерного флота и даже небольших грузовых судов, – отмечает первый помощник командира земснаряда Павел Пшенко.

Плюс к этому углубление русла Ахтубы улучшит питание водоемов Волго-Ахтубинской поймы, во время паводка туда зайдет больше воды.

- Согласно контракту, подрядчик должен приступить к работам по расчистке 1 июля. Сдача объекта - 15 ноября 2024 года, – рассказала директор МБУ «Служба охраны окружающей среды» Волжского Юлия Иодзевич.

Тем временем в регионе планируют подготовить проектно-сметную документацию на расчистку русла реки до поселка 8 Марта - на 41 километр.