«Концессии» будут на связи в праздник- День России

no_tetle Фото: Алексей БУЛАТОВ

В специальном почтовом боксе можно оставить заявления, а также оплатить услуги в кассах «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». Для удобства абонентов в непрерывном режиме будет принимать звонки контакт-центр «Концессий» по телефону: 8 (8442) 99-67-96.

Согласно графику, утверждённому Минтрудом, нерабочие дни для офиса –10, 11 и 12 июня. Что касается производственной деятельности, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжают работать и в полном объеме поставлять ресурсы по своим зонам ответственности.

Все системы холодного, горячего водоснабжения и канализации работают в штатном режиме, оборудование технически исправно, параметры сетей круглосуточно контролируются. На водопроводных и тепловых сетях круглосуточно дежурят бригады аварийно-восстановительных работ и более 150 единиц автоспецтехники, в том числе каналопромывочные машины, откачивающая техника, большие и малые экскаваторы, автокраны и крано-манипуляторные установки. Для оперативного реагирования на нештатные ситуации на складах сформирован достаточный запас материалов и реагентов. В обеих компаниях на все выходные определены дежурные руководители.

Праздничные дни всегда создают дополнительную нагрузку на сети канализации. Чтобы избежать засоров с неприятно пахнущими последствиями, просим вас выбрасывать бытовые отходы в мусоропровод или контейнеры.