«Концессии водоснабжения» продолжают наводить порядок среди недобросовестных бизнесменов

Фото: ООО "Концессии теплоснабжения"

Кроме того, «Концессии» подозревают бизнесмена в нелегальном присоединении к муниципальному трубопроводу.

Собственник не явился в указанный предписанием срок на объект и не предоставил сотрудникам «Концессий» доступ на территорию для обследования колодца. Все попытки выйти на связь не произвели успеха.

-По факту бездоговорного потребления ресурса подготовлены и поданы заявления в полицию, прокуратуру и следственный комитет.

Также по поводу слива отходов от переработки с бетономешалок направлена информация в контролирующие органы- в Роспотребнадзор и Росприроднадзор, – отметил начальник отдела противодействия незаконному потреблению ресурсов Олег Полонский.

За 2022 год «Концессии водоснабжения» выявили: более 20 объектов, ведущих коммерческую деятельность без заключения прямых договоров на водоснабжение, 10 самовольных присоединений бездоговорных потребителей к централизованной системе водоснабжения либо к внутриплощадочным сетям других абонентов, 11 потенциальных «самовольщиков», заявляющих, что используют в производстве привозную воду либо собственные скважины.

В 2023 компания продолжает активную претенциозную и предупредительную работу с недобросовестными потребителями. Оплата ресурса — это обязанность, установленная законом. Самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения недопустимо. Все подобные работы должны проводиться под контролем специалистов «Концессий водоснабжения».

В противном случае – слишком высок риск того, что в водопроводную трубу попадет песок или грунт, что ухудшит качество поставляемой «Концессией» воды. Незаконная врезка в канализацию грозит регулярными засорами.

Напомним, оформить технологическое присоединение к сетям водоснабжения можно в офисе по ул. Пархоменко, 47а: с 2015 года ставка на подключение упала в 3 раза. Необходимую информацию можно узнать по телефону 8(8442)99-67-97.