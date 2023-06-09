Каждый девятый ипотечный заёмщик в Волгоградской области оформил налоговый вычет онлайн

Сервис по упрощенному оформлению налоговых вычетов позволяет обладателям ипотеки бесплатно, в несколько кликов подать заявку на получение такой льготы. Деньги при этом поступят на счет раньше: заявки принимают уже с января.

Всего в ЮФО клиенты воспользовались сервисом более 6 тыс. раз, что составляет примерно 10% от числа ипотечных заемщиков округа. Кроме Волгоградской области популярнее всего сервис в Ростовской и Астраханской областях: здесь его использовал каждый десятый и девятый обладатель ипотеки соответственно.

В целом по стране упрощенный налоговый вычет оформили почти 11% ипотечных заемщиков. При этом округами – лидерами с наибольшей долей пользователей сервиса стали Дальневосточный, Центральный, Сибирский и Уральский федеральные округа.

«Мы отмечаем активный рост спроса на получение имущественного вычета через сервис в области. Возможность получить возврат налогов в ранние сроки, а также легкость самой процедуры оформления и в дальнейшем будут привлекать новых пользователей сервиса. По нашим оценкам, количество поданных заявлений в 2023 году вырастет втрое по сравнению с прошлым годом», – прокомментировал управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.