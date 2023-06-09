Игорь Артамонов: Мы гордимся вашими успехами и достижениями

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Вручение паспортов молодым гражданам Липецкой области прошло в правительстве Липецкой области. Торжественная церемония состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и была приурочена к предстоящему Дню России.

Первый в их жизни паспорт получили 52 школьника из всех районов и городов. Они уже проявили себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

Паспорта ребятам вручали губернатор Липецкой области и Герой России Алан Датиев. Поздравляя школьников со знаменательным событием, Игорь Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Мы гордимся вашими успехами и достижениями. Уверен, что вы сможете принести пользу области и сделать многое для страны. Будущее зависит от вас», – сказал Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация «Российский Союз Молодёжи» при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».