Эксперты отметили: с начала года жители Волгоградской области оформили автокредиты в объеме свыше 860 млнрублей

Всего по итогам пяти месяцев текущего года жители региона оформили более 830 автокредитов на 863 млнрублей, что практически в 3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года.

Средний «чек» в структуре выдач в Волгоградской области в мае составил чуть более 1 млн рублей, увеличившись на 11% по сравнению с январем текущего года и сократившись на 7% по сравнению с маем 2022 года.

Наибольший показатель среднего чека традиционно фиксируется в сегменте новых машин – в мае, по данным ВТБ в целом по стране, он достиг 1,6 млнрублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае было проводеео с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54%. Россияне отдают предпочтения LADA (28% в структуре общих выдач), KIA (8%), OMODA (7%), HYUNDAI (7%) и HAVAL (4%).

«Мы наблюдаем стабильный рост на рынке автокредитования региона. На это тренд повлияло сразу несколько факторов. Среди них: развитие производства отечественного производителя, внедрение новых государственных программ, а также увеличение поставок авто из дружественны стран, и в первую очередь из Китая.», – отметил управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.