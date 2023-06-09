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Экономика9 июня 2023 7:00

Эксперты отметили: с начала года жители Волгоградской области оформили автокредиты в объеме свыше 860 млнрублей

Клиенты банка в Волгоградской области в мае заключили более 235 сделок на приобретение автомобилей на сумму 254 млн рублей, что на четверть превышает результат апреля

Всего по итогам пяти месяцев текущего года жители региона оформили более 830 автокредитов на 863 млнрублей, что практически в 3 раза превышает итоги за январь-май 2022 года.

Средний «чек» в структуре выдач в Волгоградской области в мае составил чуть более 1 млн рублей, увеличившись на 11% по сравнению с январем текущего года и сократившись на 7% по сравнению с маем 2022 года.

Наибольший показатель среднего чека традиционно фиксируется в сегменте новых машин – в мае, по данным ВТБ в целом по стране, он достиг 1,6 млнрублей, тогда как в начале года держался на уровне 1,2 млн рублей.

На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае было проводеео с такими транспортными средствами около 70% сделок, для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54%. Россияне отдают предпочтения LADA (28% в структуре общих выдач), KIA (8%), OMODA (7%), HYUNDAI (7%) и HAVAL (4%).

«Мы наблюдаем стабильный рост на рынке автокредитования региона. На это тренд повлияло сразу несколько факторов. Среди них: развитие производства отечественного производителя, внедрение новых государственных программ, а также увеличение поставок авто из дружественны стран, и в первую очередь из Китая.», – отметил управляющий банка ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

БИЗНЕС-ПРЕСС