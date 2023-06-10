В Волгоградской области смертность в 2 раза превысила рождаемость

В Волгограде и области продолжается естественная убыль населения Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Росстат опубликовал данные по смертности и рождаемости. В Волгоградской области, к сожалению, не приходится говорить о росте численности жителей – в регионе фиксируется естественная убыль населения. С января по апрель 2023 года смертность почти в 2 раза превысила рождаемость, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные органа статистики.

За 4 месяца года в области появились на свет 5 403 малыша, за этот же промежуток времени скончались 10 849 жителей. В апрель родились 1 252 ребенка, умерли 2 498 человека.

Естественная убыль населения с января по апрель составила 5 446 человек, при этом год назад за аналогичный период времени она была больше – 7 143 человека.

Среди всех регионов Южного федерального округа больше убыль населения, чем в Волгоградской области, в Ростовской области (-8 326 человек) и Краснодарском крае (-7 862 человека). В остальных субъектах ЮФО убыль меньше, при этом никто не может похвастаться естественным приростом.

За 4 месяца Волгоградской области было зарегистрировано 3 324 брака, за январь-апрель прошлого года новых ячеек общества было сформировано немного меньше – 3 232.