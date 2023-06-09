Подать заявку на отлов безнадзорных собак в Волгограде можно через чат-бот

Бродячих собак заберут с улиц по онлайн заявке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде появился чат-бот «Отлов безнадзорных животных Волгоград», через который можно онлайн подать заявку на отлов бродячих собак на улицах города. Обращения можно отправить в @Stray_dog_VLG_bot в телеграме. Пока сервис работает в тестовом режиме, сообщили в мэрии.

Запустила чат-бот администрация Волгограда при участии областного комитета ветеринарии. Чтобы подать заявку, нужно нажать на кнопку старт и далее следовать командам. Заявке автоматически присвоят номер и направят в диспетчерскую службу МБУ «Северное» для отлова бродячих собак.

- Приоритет будет отдаваться территориям, находящимся вблизи социальных учреждений, – предупреждают в мэрии.

Если же волгоградцы сообщат о нападении собаки на человека, за таким животным ловцы поедут вне очереди. В каком статусе ваша заявка, узнать можно будет также через чат-бот.

Оставить заявку на отлов безнадзорных собак в Волгограде можно и как прежде по телефону 8(8442)95-95-81 и на почту otlov34@yandex.ru с указанием своих контактных данных, места нахождения собак и их количество.

Напомним, после отлова собаку везут в питомник, там 10 дней держат на карантине. После чипируют, прививают, стерилизуют и отвозят обратно. В идеале же животному находят хозяина. Взять здесь щенка или взрослую собаку может любой желающий. Так, с начала года новый дом нашли более сотни животных.