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Звезды9 июня 2023 7:23

Премьеру спектакля «Весы» покажет Молодежный театр в Волгограде

Смотрите фоторепортаж с постановки по одноименной пьесе Евгения Гришковца
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский молодежный театр 9 июня представит зрителям премьеру спектакля «Весы» по одноименной пьесе Евгения Гришковца. Поставил ее московский режиссер, актер и музыкант Аркадий Черкашин. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с предпремьерного показа.

Сюжет спектакля построен вокруг особенного момента. Несколько мужчин проводят ночь в роддоме в ожидании появления на свет своего малыша и каждый переживает по-своему.

Спектакль «Весы» в молодежном театре Волгограда покажут 9, 10, 11 июня и 2 июля 2023 года в 18 часов, 4 и 5 июля в 19 часов. После увидеть премьеру можно будет уже в новом сезоне.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КультураКультура: театр