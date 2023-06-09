Премьеру спектакля «Весы» покажет Молодежный театр в Волгограде

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградский молодежный театр 9 июня представит зрителям премьеру спектакля «Весы» по одноименной пьесе Евгения Гришковца. Поставил ее московский режиссер, актер и музыкант Аркадий Черкашин. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с предпремьерного показа.

Сюжет спектакля построен вокруг особенного момента. Несколько мужчин проводят ночь в роддоме в ожидании появления на свет своего малыша и каждый переживает по-своему.

Спектакль «Весы» в молодежном театре Волгограда покажут 9, 10, 11 июня и 2 июля 2023 года в 18 часов, 4 и 5 июля в 19 часов. После увидеть премьеру можно будет уже в новом сезоне.

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль «Весы» в Молодежном театре Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ