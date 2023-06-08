На свалке Кировского района найдены стелы с барельефами воинов с Мамаева кургана

Какое-то время стелы стояли на выходе из Зала воинской славы, неподалеку от могилы Василия Чуйкова. 2002 год Фото: Андрей МИРЕЙКО

Огромные плиты с изображением военных моряков и летчиков обнаружили на юге Волгограда в груде мусора. При ближайшем рассмотрении, специалисты распознали в находке огромные стелы, которые когда-то были частью архитектурного ансамбля на Мамаевом кургане. Почему и как они там оказались, разбирался корреспондент «КП-Волгоград».

НЕОБЫЧНАЯ НАХОДКА

На свалке по улице Писемского в Кировском районе Волгограда местные жители обнаружили огромные бетонные плиты с изображением военных. Они обратились к общественнику Алексею Ульянову, который незамедлительно последовал на место находки с главой регионального ВООПИК Валерием Котельниковым.

Волгоградцы заметили в траве и мусоре портреты моряков и летчиков. ФОТО: Алексей Ульянов

- Кубы 3-5 метров с лепниной. Где они стояли? – спросил своих подписчиков в телеграм-канале Алексей Ульянов.

После недолгого анализа, стало чуть яснее – коренные волгоградцы вспомнили, что похожие стелы с барельефами ранее окружали пантеон воинской славы на Мамаевом кургане. Куда они делись после очередного ремонта в 2000-х – история умалчивает.

МАТЬ-РОДИНА - ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, А ПЛИТЫ - НЕТ

- Мне уже объяснили, что на тот момент плиты пришли в негодное состояние, накренились, поэтому их решили демонтировать, - объяснил глава ВООПИК по Волгоградской области Валерий Котельников. - У меня возникает вопрос, на каком основании? У нас, по мнению специалистов, Родина мать накреняется каждый год, но это же не повод ее демонтировать. Почему у Мамаева кургана утерян исторический облик, который изначально был предусмотрен Евгением Вучетичем.

Во время реконструкции в 2001 году стелы перенесли к выходу из Зала Славы Фото: Андрей МИРЕЙКО

В музее-панораме «Сталинградская битва» пояснили, что в отличие от главной фигуры Мамаева кургана, бетонные пилоны не являлись объектами культурного наследия и самостоятельными произведения искусства. Даже в протоколе заседания художественно-экспертного совета по монументальной скульптуре Министерства культуры РСФСР от 13 октября 1967 года есть такая цитата: «Пилоны с барельефами родов войск усложняют общую композицию памятника-монумента и решены на недостаточном художественно-техническом уровне».

- Эти пилоны использовались в качестве элементов оформления и были демонтированы в ходе выполнения ремонтных работ более 20 лет назад, - говорится в официальной информации музея-заповедника. - Одной из причин было то, что они располагались на эксплуатируемой кровле помещений Зала Воинской Славы, создавая избыточную нагрузку не только на плиту покрытия, но и на большую подпорную стену, и, как следствие, представляя угрозу конструкциям Зала.

НАМ НЕ НУЖНЫ ГЕРОИ?

Однако позже специалистам удалось установить, что найденные на свалке распиленные пилоны, - копия тех, которые украшали Мамаев курган. Они раньше висели в воинских частях Кировского района, когда те были расформированы, плиты распилили на 2-3 части и вывезли сюда.

- Неужели на тот момент нельзя было их убрать в другое место? Почему у нас такое варварское отношение к памятникам, которые посвящены воинам Великой Отечественной войны? Нам не нужны герои, которые отдавали свои жизни, ради Родины? – вопрошает глава ВООПИК по Волгоградской области Валерий Котельников.

Найденным стелам уже помочь ничем нельзя - они пришли в неприглядный вид. ФОТО: Алексей Ульянов

Но теперь, по словам Котельникова, помочь найденным плитам уже никак нельзя – на свалке они пролежали лет 5. За это время на них образовалась коррозия, кроме того, не стоит забывать – пилоны распилили на несколько частей, а соответственно, восстановлению они не подлежат.