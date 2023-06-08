ЕвроХим-ВолгаКалий готовится ввести в эксплуатацию еще один природоохранный объект

Фото: Ирина СИМОНОВА

При производстве калийных удобрений на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского горно-обогатительного комбината, мощности которого развивает предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий, образуются твердые и жидкие технологические отходы. Твердые отходы по закрытому конвейерному тракту направляются на солеотвал. Жидкие отходы, то есть, шлам, при помощи насосной станции подаются на шламохранилище.

Для предотвращения загрязнения грунтовых вод и почвы на площадке солеотвала и шламохранилища уложен противофильтрационный экран из полимерной геомембраны, на который насыпан защитный слой из грунта толщиной 0,5 метра. Эта технология не позволяет рассолу попадать в почву.

Рассол представляет собой смесь из воды, песка, глины, кристаллов хлорида натрия и хлорида калия. Одно из этих химических соединений в довольно чистом виде имеется в каждом доме, в каждой семье. Это — поваренная соль или как ее называют химики — хлорид натрия NaCl (галит), основной компонент рассолов и руды Гремячинского ГОКа.

Все, кто пробовал на вкус морскую воду, помнят, что она имеет горьковатый привкус и мало похожа на водный раствор поваренной соли. Это означает, что в морской воде кроме хлорида натрия содержатся другие соли, в том числе и хлорид калия.

Использование прудов-испарителей рассолов помогает ускорить естественное испарение воды, что позволяет повысить содержание твердых веществ в рассоле и значительно уменьшить его объем.

В дальнейшем солеотходы методом гидрозакладки будут помещены в выработанные пространства рудника. Это позволит сохранить целостность земной толщи, предотвратить оседание земной поверхности, сократить объемы складирования солеотходов на земной поверхности.

При этом в процессе транспортирования солеотходов происходит минимальное выделение пылевых частиц.

Этот факт подтверждается анализом содержания частиц в воздухе, который составляет не более 0,15 долей предельно допустимой концентрации всех загрязняющих веществ.

Дополнительно проектная документация на шламохранилище и солеотвал получили положительные заключения Государственной экологической экспертизы и ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРИЗА РОССИИ», что подтверждает их актуальность. Следовательно, солеотвал и шламохранилище негативного влияния на атмосферный воздух не оказывают

Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» регулярно проводит мониторинг радиационной обстановки на территории Волгоградской области. Согласно исследованиям поисковой гамма-съемки, зон, в которых показания радиометра в два раза или более превышают среднее значение, не выявлено. Это означает, что аномальные участки, а также участки радиоактивного загрязнения в границах месторождения отсутствуют.

Все это подтверждает, что система обращения с отходами на ЕвроХим-ВолгаКалии удовлетворяет санитарным и экологическим требованиям по сбору и временному хранению отходов производства и потребления и исключает негативное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека.