Сказка в подарок: сотрудники ЕвроХим-ВолгаКалия направили личные средства на спектакль для детей

Фото: Ирина СИМОНОВА

На благотворительное представление работники предприятия пригласили 270 детей, нуждающихся в особой заботе и поддержке, - подопечных «Котельниковского комплексного центра социального обслуживания населения», «Центра социальной защиты населения по Котельниковскому району», детей из семей мобилизованных и других юных жителей города Котельниково

Средства на проведение мероприятия собраны благодаря копилке добрых дел, в которую сотрудники вносят посильные для них суммы. Эти средства идут на осуществление какого-нибудь благого начинания. Ранее свои личные пожертвования сотрудники Гремячинского ГОКа направляли на приобретение современной детской мебели для подшефного детского сада, на музыкальное оборудование для детского учреждения, покупку кроваток, специального медоборудования и подарков маленьким пациентам детского отделения Котельниковской районной больницы.

В реализации этой и других благотворительных инициатив сотрудникам оказывают содействие предприятие и профсоюзная организация. В этот раз ЕвроХим-ВолгаКалий помог обеспечить трансфер артистов и декораций, профсоюз оказал содействие в решении важных организационных вопросов.

Благотворительное начинание коллектива предприятия поддержал Волгоградский театр юного зрителя. Руководители, творческий состав и технические работники ТЮЗа при содействии Котельниковского «Центра Досуга и Кино» провели прекрасное выездное выступление.

Маленькие зрители, некоторые из которых в первый раз посетили театр, затаили дыхание, когда на сцене началось потрясающе яркое представление. Вместе с главным героем аудитория пережила увлекательные приключения, погрузившись в завораживающий мир индийских джунглей. Волшебный мир театра подарил детям удивительные эмоции, открыл двери в новый красивый и добрый мир.

«ЕвроХим-ВолгаКалий стал родоначальником доброй традиции: уже много лет компания дарит детям заботу и любовь, счастье и радость ярких праздников. Сегодня почти триста детей смогли посмотреть очень красивую сказку, и это благое дело не только для них, но и для нас. Ведь это очень большая радость - знать, что мы подарили наше тепло, заботу, улыбки и радость тем, кто больше всех в этом нуждается», - отметил председатель профсоюзной организации ЕвроХим-ВолгаКалия Виктор Глущенко.