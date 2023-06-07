В Волгограде из 10 магазинов изъято свыше 600 литров опасного напитка «Мистер сидр»

Так выглядит партия потенциально опасного напитка в Волгоградской области Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области смертельно опасный «Мистер сидр» обнаружен в 10 торговых точках. Все изъято более 600 литров напитка, который стал причиной отравления десятков жителей сразу нескольких регионов России. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Все партии сидра отправлены в региональное отделение Управление Роспотребнадзора, его проверят на предмет токсичности и содержания опасных веществ.

Обнаружить и изъять потенциально опасный напиток стало возможным благодаря совместной работе сотрудников подразделений экономической безопасности МВД РФ по региону, территориальных подразделений, во взаимодействии с заинтересованными ведомствами осуществлены проверки торговых точек, осуществляющих реализацию спиртосодержащих напитков на розлив на территории региона, специалистов Роспотребнадзора и комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

По данным на 7 июня, в России отравились суррогатным сидром 90 человек, 29 умерли. Пострадавшие доставлены в медучреждения Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей, а также Республики Удмуртия и Чувашской Республики. Среди пострадавших есть беременная женщина и четверо несовершеннолетних.