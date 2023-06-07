В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой».
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 открылась выставка «Сказ о земле калмыцкой». В экспозиции, посвященной столетию со дня рождения Народного художника России Гарри Рокчинского, представили около пятидесяти произведений этого выдающегося мастера из Национального музея Республики Калмыкия. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с выставки.
В экспозиции «Сказ о земле калмыцкой» волгоградцам представили пейзажи, жанровые композиции и натюрморты. Большинство из них посвящены истории, природе и жителям Калмыкии. Побывать на выставке можно до 9 июля 2023 года.
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»
Фото: Геннадий БИСЕНОВ