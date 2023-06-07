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Звезды7 июня 2023 8:00

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Посмотреть выставку можно до 9 июля 2023 года в выставочном зале музея Машкова
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой».

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой».

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37 открылась выставка «Сказ о земле калмыцкой». В экспозиции, посвященной столетию со дня рождения Народного художника России Гарри Рокчинского, представили около пятидесяти произведений этого выдающегося мастера из Национального музея Республики Калмыкия. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с выставки.

В экспозиции «Сказ о земле калмыцкой» волгоградцам представили пейзажи, жанровые композиции и натюрморты. Большинство из них посвящены истории, природе и жителям Калмыкии. Побывать на выставке можно до 9 июля 2023 года.

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

В Волгограде представили живописный «Сказ о земле калмыцкой»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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