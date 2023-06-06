В Волгограде обнаружены точки продажи потенциально опасного напитка «Мистер Сидр»

Так выглядит партия опасных напитков. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

В Волгограде выявили точки продажи печально известного алкогольного напитка «Мистер сидр», из-за которого в нескольких регионах страны погибли 28 человек, еще 50 находятся в больнице. Насколько изъятая продукция опасна – выяснится после экспертизы. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области.

- Убедительная просьба к покупателям - при обнаружении напитков в местах продажи, воздержаться от их употребления, - напомнили волгоградцам в ведомстве.

Теперь дело за специалистами лабораторий, которые должны вынести свой вердикт по поводу напитков. Специалистам удалось оперативно оповестить местных предпринимателей до получения результатов экспертизы, чтобы они сняли с продажи потенциально опасную пивную продукцию "Мистер Сидр", изготовленный ООО "АНДИ".

Напомним, что массовое отравление произошло в Ульяновской, Самарской, Нижегородской областях. После употребления яблочного сидра, люди сразу же чувствовали недомогание. После этого десятки попали в больницы с отравлением. На данный момент известно о 28 летальных случаях.