Более 20 тысяч волгоградских дачников перешли на прямые договоры с энергетиками

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Самыми активными стали дачники СНТ «Дзержинец», где подписали прямые договоры 1352 человека. В СНТ «Аврора» и СНТ «Дон» Калачевского района темпы перехода на новую схему также достаточно высоки – заключены 91 и 164 договора соответственно.

«Волгоградэнергосбыт» советует всем членам проблемных СНТ переходить на прямые договоры электроснабжения. Для добропорядочных владельцев дачных участков это реальный способ наладить расчеты напрямую, чтобы не стать заложником чужих долгов, и установить взаимовыгодные и надежные отношения с ресурсоснабжающей организацией.

Начать «распаковку» договоров в дачном обществе ресурсники советуют с передачи сетевого хозяйства СНТ на баланс территориальной сетевой организации. Это позволит не только избежать потерь и воровства электроэнергии в общей сети, но и получить дополнительное финансирование на эксплуатацию переданных электросетей.

Оформление договора можно выполнить как в офисах компании, так и онлайн. На сайте компании в разделе «Услуги/Оформить договор» необходимо ознакомиться со списком документов, сделать их скан-копию и отправить вместе с заявлением установленной формы отправить на электронную почту контакт-центра contact@energosale.ru. Более 20 тысяч владельцев дачных участков в Волгограде уже перешли на прямые договоры энергоснабжения.