Социальная ответственность: Цифровой оператор в Волгограде помог провести День защиты детей

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

В мероприятиях приняли участие в общей сложности около 1 000 ребят разных возрастов.

Для воспитанников детского технопарка «Кванториум Политех» организаторы подготовили обширную программу с интеллектуальными и подвижными играми, тематическими квестами и онлайн-тестами в офлайн и онлайн-форматах.

В рамках фестиваля представители национального цифрового провайдера провели интерактивные занятия на тему кибербезопасности. Они напомнили ребятам о правилах поведения в сети, рассказали о новых вариантах онлайн-мошенничества и способах борьбы с ними. В конце уроков участники самостоятельно решили практические задачи и ответили тестовые вопросы.

Фото: ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

«Мы рады отметить стремление подрастающего поколения получать новые знания и применять их на практике, совершенствовать свою физическую форму, заботиться о творческом развитии. Общение с детьми, чьи пытливые умы нас восхищают, дают нам стимул к дальнейшему продвижению в этом направлении. Надеюсь, что ростки нашего участия в жизни ребят дадут благодатные всходы и в дальнейшем принесут немалую пользу стране», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Цифровой оператор связи также поддержал открытое первенство Волгограда по легкой атлетике среди подростков 11-13 лет, организатором которого выступил комитет по физической культуре и спорту администрации города. Ребята соревновались в беге, прыжках в длину и высоту, метании мяча и толкании ядра. Самым быстрым и сильным спортсменам «Ростелеком» вручил памятные сувениры и призы.

Национальный цифровой провайдер традиционно поддерживает областные фестивали в детском технопарке «Кванториум Политех», проводит интеллектуальные соревнования и онлайн-игры для волгоградских студентов и школьников.