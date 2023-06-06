Волгоградцы возмущены латками на Астраханском мосту в метре от нового асфальта

Астраханский мост отремонтировали недавно, не недостаточно хорошо. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На границе Астраханского моста в Волгограде укладывают новенький асфальт, ремонта в этом году дождался протяженный участок улицы Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе. Общественник Максим Гелунов прошелся по путепроводу и раскритиковал его текущее обслуживание и дорожный ремонт. «Не понимаю, почему не делается цельное дорожное полотно? Почему остались латки с трещинами и полоска старого дорожного полотна? Опять не дорога, а лоскутное одеяло?», – возмущается волгоградец.

На многострадальном Астраханском мосту новый асфальт сейчас закатывают в метре от старых латок и трещин. Просадка путепровода в месте стыковки осталась – ее заметно по уровню бордюра.

- Не понимаю, как так можно. Не срубить латку. Вот это латка, там дальше идут трещины, потом промежуток и начинается новое полотно. Почему эти латки не срубить и не сделать нормальное дорожное полотно целостное, – задает вопросы общественник.

Есть замечания и к просевшей ливневке, которую не стали выравнивать. И к текущему обслуживанию пешеходной части путепровода.

- Накат, по которому люди идут, я только что ногу здесь подвернул. Забитая напрочь грязью ливневка, просто песком засыпанная. Травка вон растет, никому нет дела до этого всего, что кривой тротуар и вода никуда не отходит, – описывает общественник пешеходную зону Астраханского моста.

Напомним, Астраханский мост ремонтировали в 2020 году, но подрядчику сразу пришлось переделывать работу. Еще через год на путепроводе появились дефекты, которые потребовала устранить прокуратура. Прошлой осенью волгоградцы снова начали жаловаться на трещины. В мэрии 26 ноября 2022 года отчитались, что подрядчик провел локальный ремонт дорожного покрытия на проезжей части путепровода, где залатали разраставшиеся трещины и ямы на асфальте.

В 2023 году в Волгограде будут ремонтировать путепроводы № 8 и № 6 на Третьей Продольной, через железную дорогу на станции Сарепта, и Марийсий путепровод (через ж/д пути на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском).