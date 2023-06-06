Праздник отметят в парках. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

День России в Волжском 12 июня 2023 года отметят концертами, велопробегом и флешмобами. Также в программе мероприятий – мастер-классы, пешеходная экскурсия, детские развлечения и фестиваль национальных традиций. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить на День России в Волжском 9, 10 и 12 июня 2023.

День России в Волжском 2023 - программа мероприятий

Отмечать День России в Волжском 2023 начнут 9 июня в 17.00 в парке Семейном на улице Кошевого. Для горожан подготовили праздничную программу.

10 июня 2023 в 15.00 волжан ждут на пешеходную экскурсию «Очарование старого города» в историко-краеведческом музее (ул. Чайковского, 15).

Программу мероприятий на День России в Волжском 12 июня 2023 года откроет в 11.00 детская программа в парке Гидростроитель, в 16.00 праздник продолжит концерт. В 16.00 на мастер-класс по печатной графике приглашает выставочный зал имени Черноскутова. В 17.00 в Волжском от ФОКа «Русь» стартует городской велопробег. КМЦ «Юность Волжского» в этот час устроит флешмоб, мастер-классы и показ мультиков. В 18.00 праздничный концерт начнется в парке Волжский, а в парке Новый город в это же время пройдет фестиваль национальных традиций.