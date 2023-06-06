В Волгоградской области с 1 сентября введут новые правила обслуживания газового оборудования

Газовое оборудование будут обслуживать по новым правилам. Фото: Олег ЗОЛОТО

В России утверждены новые правила техобслуживания газового оборудования в многоквартирных домах по единому договору. С 1 сентября 2023 года в Волгоградской области каждый собственник помещения в МКД будет должен заключить договор с единой компанией. Соответствующую норму закрепили в постановлении правительства РФ от 29.05.2023 №859, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете ЖКХ региона.

- Существующие договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будут действовать до конца 2023 года, – рассказали в ведомстве.

Так, с 1 сентября 2023 года все газовое оборудование в доме будет обслуживать единая компания. С ней должен заключить договор каждый владелец квартиры либо нежилого помещения. Формы типовых договоров и методику расчета платы за обслуживание утвердит Минстрой РФ. При этом УК придется внести изменения в уже существующие договоры управления МКД в этой части.

Напомним, за последнее время в Волгограде и области случилось несколько ЧП из-за бытового газа. В апреле произошел взрыв дома из-за утечки на улице Титова, 9 в Краснооктябрьском районе.

В регионе регулярно проходят рейды для повышения безопасности использования газового оборудования в жилом фонде. По данным госжилнадзора, с начала года в ходе проверок обследовали 3786 частных и многоквартирных домов. Обнаружили 1304 нарушения, в том числе 45 несанкционированных подключений, 217 утечек газа, а также более тысячи неисправностей котлов, плит и прочего оборудования. После рейдов у 1301 потребителя отключили газ до устранения нарушений.

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