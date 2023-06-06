В этом году завершат благоустройство улицы Титова на Красном, в следующем примутся за проспект Металлургов. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде подвели итоги рейтингового голосования за общественные пространства, которые благоустроят в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».. Мэрия рассказала, за какие парки и скверы отдали свои голоса более 100 тысяч горожан и какие из них получат новую жизнь в первую очередь.

- Общее количество объектов, которые обновят в следующем году, будет зависеть от объема финансирования в рамках нацпроекта, – пояснили в администрации Волгограда.

Какие парки и скверы благоустроят в Волгограде в 2024 году

1. Бульвар на проспекте Металлургов (от Еременко до Кузнецова) в Краснооктябрьском районе - более 25 тысяч голосов.

2. Городской сад (4-й этап) в Центральном районе - 18,6 тысячи голосов.

3. Площадка у загса на пр. Университетском, 64 в Советском районе - 13 тысяч голосов.

4. Сквер на конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ» в Тракторозаводском районе - 10,4 тысячи голосов.

5. Сквер на улице Кирова в 503 мкр. в Кировском районе - 10,3 тысячи голосов.

6. Пешеходная зона на улице Академической к Волге в Ворошиловском районе - 8,8 тысячи голосов.

7. Площадка на улице 40 лет ВЛКСМ у стадиона «Темп» в Красноармейском районе - 7,9 тысячи голосов.

8. Парк героев-летчиков (2-я очередь) в Дзержинском районе - 7,5 тысячи голосов.

По опыту прошлых лет, реконструкции в 2024 году дождутся минимум шесть из этих общественных пространств. В них обновят освещение, тротуары, зеленую зону, установят лавочки, сделают системы полива и видеонаблюдение.