В Волгограде большим праздником завершилось строительство района «Новый Свет»

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

В Волгограде завершилась реализация крупного проекта в сфере строительства жилья. Были сданы дома последней – пятой – очереди в жилом микрорайоне «Новый Свет». В честь значимого события застройщик «Синара-Девелопмент» устроил для жителей большой праздник. На территории «Нового Света» прошла насыщенная развлекательная программа.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Строительство «Нового Света» в Советском районе стартовало в 2012 году. Там был пустырь, но по прошествии времени большой участок земли обрел настоящую жизнь. Выросли 14 домов разной этажности. Новоселами стали 4 тысячи человек.

- Мы родом с Урала, но за 15 лет присутствия в Волгограде город-герой стал для нас второй родиной. Когда бываем в командировках в Волгограде, стараемся посетить «Новый Свет». Эта локация приобретает новую жизнь, новый свет. Вы по звукам стройки вряд ли будете скучать, а мы по вам, дорогие жители, точно будем скучать, - отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

«Новый Свет» стал первым в Волгограде проектом комплексного освоения территории. Вместе с домами появились детский сад, магазины, аптеки, студии красоты, стоматология, даже есть каток. Созданы максимально комфортные условия для жизни. Жители рады, что выбрали квартиры именно здесь. Анастасия живет с мужем в «Новом Свете», растят сына, у волгоградки исключительно положительные впечатления от микрорайона.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

- Живем мы здесь давно. Спальный район, очень много детских площадок, гуляем везде, на одной задержаться не можем. Для молодой семьи здесь благодать. Безопасно, чисто, постоянно убираются. За детскими площадками следят, их поддерживают в хорошем состоянии: красят, смотрят, чтобы они были целыми, ремонтируют.

Жители в «Новом Свете» очень дружные. Им нравится как инфраструктура «Нового Света», так и планировка квартир.

- За те годы, в течение которых мы строили этот замечательный район, количество людей, количество мам с колясками, количество новых семей увеличилось в геометрической прогрессии. Многие дольщики стали родными и близкими, они не уезжают из района, если им требуется расширение, они переезжают из одного дома в другой в «Новом Свете», чему мы очень рады. Этот жилой район стал не только местом для проживания, но и для мероприятий, праздников, спортивных соревнований, - подчеркнула заместитель директора филиала «Синара-Девелопмент-Юг» Мария Дробаш.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

В День защиты детей большое мероприятие прошло и в честь завершения строительства «Нового Света». На сцене выступали танцевальные и музыкальные коллективы, была зона фуд-корта, в сквере детишки могли поиграть в тематических зонах, проявить себя в творчестве, художники показали им аквагрим. Состоялось награждение участников конкурса рисунков «Мой любимый район «Новый Свет».

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Для девчонок и мальчишек были приготовлены подарки. Ждал сюрприз и всех жителей микрорайона: на территории «Нового Света» открыли парклет – зону отдыха с песочницей, скамейками под навесом и большим живым деревом.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

Завершился праздник ярким салютом.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"

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