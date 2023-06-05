Социальные проекты ЕвроХима стали победителями Национальной премии «Наш вклад»

Фото: Ирина СИМОНОВА

На площадке Координационного центра правительства России состоялась торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии «Наш вклад». Победителем в номинации «Крупный бизнес. Регион» стала компания «ЕвроХим», представившая 14 социальных проектов федерального и регионального масштабов.

Награды победителям вручил первый вице-премьер Правительства Андрей Белоусов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны, задаёт ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность, государство это видит и ценит, – подчеркнул Андрей Белоусов. – Премия демонстрирует степень вовлечённости предпринимателей в реализацию национальных проектов и отражает, какие сферы для них наиболее интересны и перспективны».

Дочернее предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий отмечено в номинации «Партнер года» за успешные проекты, реализованные совместно с АНО «Национальные приоритеты».

При содействии «Национальных приоритетов» совместно с Минэкологии РФ и общественными организациями экоактивисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели акцию по расчистке правого берега реки Аксай Курмоярский.

В рамках нацпроекта «Экология» предприятие организовало в Котельниково общегородское мероприятие по сбору и сортировке вторсырья, во время которого удалось собрать и отправить на переработку почти 2 тонны макулатуры.

При содействии Фонда президентских грантов в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» совместно с АНО «Национальные приоритеты», Всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» активисты ЕвроХим-ВолгаКалия провели в Котельниково акцию «Рак боится смелых! Убедись, что ты здоров!».

В рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и федеральной программы «Развитие туристской инфраструктуры» ЕвроХим реализует в городах Ковдор Мурманской области и Котельниково Волгоградской области социально-культурные проекты брендирования городов «Ковдор – столица Гипербореи» и «Котельниково – земля героев».