Игорь Артамонов: Лагерь «Прометей» обретает вторую жизнь

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Больше двух тысяч детей отдохнут этим летом в лагере «Прометей». Сегодня здесь открылась первая смена. В торжественной церемонии принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Лагерь восстанавливается по его инициативе.

«Лагерь «Прометей» обретает вторую жизнь. Сегодня мы делаем всё, чтобы он стал ещё лучше, был современным и уютным. Конечно, впереди ещё много работы по восстановлению. На это потребуется время. Главное, что лагерь снова живёт, здесь звучит детский смех, а остальное мы обязательно сделаем», – сказал губернатор и пожелал детям хорошего отдыха.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Первая смена называется «Большая игра: Айти каникулы». Дети будут изучать информационные технологии, заниматься проектной деятельностью, играть в настольные игры и пробовать себя в новых видах спорта. Также подготовлены мастер-классы по фитнесу, графическому дизайну, шашкам, шахматам и хореографии, пройдут эстафеты и квесты на природе.

Вместе с липецкими школьниками в первую смену в «Прометее» отдохнут 50 детей из Белгородской области. Об этом ранее сообщали губернатор региона Игорь Артамонов.

Напомним, что возрождаемый детский лагерь «Прометей» – самый крупный в Центральном федеральном округе. Это центр со своей богатой историей и традициями. Автором педагогической системы, применяемой в лагере, считается Сталь Шмаков – советский учёный, доктор педагогических наук, уроженец Липецкой области. Сталь Анатольевич внедрил собственную методику воспитательной работы, основанную на принципах сотрудничества и сотворчества. Сейчас в лагере работают наставники, которые продолжают его дело.